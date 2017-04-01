Принято 536 заявлений на досрочный этап сдачи ЕГЭ

Максим Парфенов пояснил, что досрочно ЕГЭ сдают выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзамене в основной период, выпускники прошлых лет, а также выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования. Всего досрочный период сдачи ЕГЭ длится с 23 марта по 14 апреля – в этот промежуток времени распределены 10 экзаменационных дней.В соответствии с расписанием проведения ЕГЭ 2017 года, завершена сдача экзаменов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, географии, русскому языку, химии, истории, математике базового и профильного уровней. Их сдавали 375 жителей Приангарья. Впереди экзамены по иностранным языкам, физике, биологии, обществознанию и литературе, а также резервные дни, в которые могут экзаменоваться лица, подавшие заявление на досрочный этап ЕГЭ, но пропустившие первую дату экзамена по уважительной причине, либо те, у кого экзамены по двум выбранным предметам проходят в один день.– рассказал Максим Парфенов.Заместитель главы регионального ведомства подчеркнул, что проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ) мобильные телефоны и другие средства связи категорически запрещено. Перечень дополнительных устройств, разрешенных к использованию на ЕГЭ по отдельным предметам, утвержден приказом Рособрнадзора. В него входят, в частности, непрограммируемый калькулятор (для сдачи экзамена по географии, физике, химии), линейка (математика, география), транспортир (география).По информации Максима Парфенова, в досрочный период в Иркутске работают два ППЭ – в Институте развития образования Иркутской области и в школе № 14 областного центра. Пункты оборудованы всем необходимым для печати контрольно-измерительных материалов (КИМ) непосредственно в аудитории в присутствии участников ЕГЭ и сканирования бланков ответов. Организованы ситуационно-информационные центры, где работают общественные наблюдатели, которые в режиме реального времени следят за ходом проведения экзаменов.Как сообщила руководитель Иркутского регионального центра обработки информации и мониторинга Наталья Костенко, для повышения эффективности контроля процедуры проведения ЕГЭ в этом году в регионе впервые онлайн наблюдатели, находящиеся в информационно-ситуационном центре, могут незамедлительно сообщать в штаб ППЭ о возможных нарушениях.– отметила Наталья Костенко.Результаты первых экзаменов в рамках досрочного этапа ЕГЭ станут известны 4 апреля, последних – 27 апреля. А следующими в расписании досрочного периода ЕГЭ-2017 стоят устные экзамены по иностранным языкам – английский, французский и немецкий языки жители Иркутской области сдают 3 апреля.