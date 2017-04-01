

О митингах в России, о Сокурове, Ахеджаковой… Навальном, о том, кто такие «онижедети»и т.п. Крик души нормальной российской женщины.



Это прислала мне вчера издалека очень близкая подруга и попросила разместить на Гайдпарке – пообещал, что сделаю. С тех пор появилось достаточно самых разных по характеру статей на ту же общую тему. Но и эта будет не лишней – для полноты масштабной «картины маслом». Мой краткий комент в конце.



Некоторые люди так заработались, что не замечают ничего вокруг. Они гениальные ученые и не отрываются от своих пробирок или синхрофазотронов. Они полностью погружены в сочинение стихов или музыки. Их гениальность не дает им покоя и возможности оглянуться и посмотреть, что творится вокруг. Они, конечно, помнят, каким был мир до того, как они ушли в работу или творчество. Каким был мир во времена их детства и юности. Но с каких-то пор информация перестала поступать к ним извне. Потому что их жизнь пошла в русло их гениальности.



Вот, например, режиссер Сокуров. Нет слов, гениальный кинематографист. Пожилой человек. Весь в творчестве. В полете мысли. Множество наград. Недавно Нику получил. И выдал речь. От которой у меня глаза полезли на лоб. Он сказал, что его мама считает, что его может убить власть, потому что он с ней спорит.



Я не знаю, насколько гениальна его мама, но по возрасту она должна хорошо помнить времена сталина. Страх, воспитанный отцом народов так силен, что она до сих пор боится. Возможно, она еще в те времена от страха забилась в угол и до сих пор оттуда не вылезает. Поэтому сохранила в неприкосновенности мировоззрение забитого и запуганного властью интеллигента.



Она не знает, что на дворе 21 век, сталин давно помер, а у руля Путин, который не обращяет внимания на то, что говорят о нем. Спорить с властью сейчас разрешено, но мама Сокурова об этом не знает. Возможно, она не умеет пользоваться интернетом, а то бы узнала, что у нас полная свобода слова. Спорь с кем хочешь. Показывай свое нутро, как хочешь.



Сокуров сказал, что терпеть больше нельзя. Я бы хотела посмотреть хотя бы на одного человека, который терпит. А лучше на двух. Или даже на трех. И спросить у них, а что именно они терпят и почему терпят?



Покопалась в себе. Ну не терплю я ничего! Может, я неполноценная? Гениальности не хватает? Ну, может быть. Ну, хотя бы, объясните мне, что остальные терпят! Может, я примажусь к гениальным и сделаю вид, что тоже терплю из последних сил! Знать бы, что. Имел ввиду Сокуров, сказав: Власть ведет себя фамильярно с молодыми. Он имел ввиду ту молодежь, которая вышла на несанкционированный митинг и старалась попасть в автозак за деньги, обещанные поводырем. То есть с продажной немногочисленной частью молодежи. Которая нарушила закон.



Сокуров уверен, что власть не слышит молодежь и не разговаривает с ней. Гениальная занятость Сокурова мешает ему узнать, что власть очень много внимания уделяет молодежи. Но не той, что бесполезно кричит на площадях, а той, которая хочет учиться и работать. Он сто прцентов не знает, что ежегодно проводится молодежный форум "Территория смыслов", куда съезжается молодежь со всей России, чтобы обсудить свои проекты, чтобы встретиться с властью, которая тоже туда приезжает, чтобы поговорить с молодыми и узнать, чем она может им помочь. Он не знает об успехах нашей молодежи на всемирных олимпиадах, о новых студенческих городках и лабораториях, где молодым открыты все дороги. Дороги в науку, в созидание.



Не поверю, что Сокуров хочет, чтобы наша молодежь прыгала на улицах, орала и что он говорит именно об этих дорогах. Он просто не в курсе, что происходит в его стране. Он в ней не живет. А в ней власть уже давно разговаривает с молодыми людьми. С теми, кому есть, что сказать, с теми, кто хочет созидать, а не с теми, кто хочет разрушать.



Сокуров пишет президенту, чтобы тот освободил Сенцова. Но Сенцов хотел устроить теракт. Тут я не поняла, Сокуров хочет, чтобы президент разрешил Сенцову устроить теракт? Или , чтобы просто не наказывал за то, что он хотел устроить теракт. Потому что Сенцов, типа, тоже режиссер. Или еще по какой-то причине.



Хотелось бы знать, по какой. Сокуров рассказал в своей речи, что во время митинга, который не был разрешен, школьниц тащили за руки и за ноги грубо. Он назвал это насилием. Но ведь школьницы первые начали. Они нарушили закон.



Сокуров за закон или против закона? Или он за закон, но не для школьников?



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Зашла в ютюб. Посмотрела один ролик, потом мне предложили еще несколько, потом еще несколько и в результате я посмотрела несколько роликов о митингах 26 марта.



Особенно про московский митинг. То чувство, когда упала в выгребную яму. Для тех, кто не понял перевожу, в говно. Если посмотреть один за другим много видео про этот митинг, то совершенно ясно видишь картину.



У митинга была одна единственная цель - беспорядки и аресты митингующих. Главная цель была - аресты. Логическая цепочка очень простая. Чтобы арестовали, надо нарушить закон. То есть надо, чтобы митинг не разрешили. А его оп! и разрешили! Неудачка.



Но они руки не опустили и пёрли к своей цели дальше на танке. Они вышли не там, где разрешили, а совсем наоборот. Там, где не разрешили. Уже одно нарушение закона есть! Ура.



Дальше надо было вовсю орать, прыгать и кривляться, задирать полицию и лучше бы с ней подраться. А когда полиция начнет реагировать, то надо тут же подгибать ноги и валиться на землю. При этом орать и кататься. Но вырываться из рук полиции ни в коем случае нельзя! Это строго! Наоборот, надо притвориться бревнышком и дать себя утащить в автозак. Остальные снимают. Надо именно не дать себя увести, а дать себя утащить! Это важно. Для этого надо просто подогнуть ноги и расслабиться. И получать удовольствие.



Крепкие руки тебя несут, соратники снимают, через пять минут ты уже будешь звездой ютюба, а поводырь еще и денег обещал. Жизнь удалась!



Таких натянутых роликов я насмотрелась. Все, как под копирку! Аресты получились. Ролики сняты. Но как-то жиденько это все. Истерика по поводу тиранства режима не соответствует происходящему. Происходящее какое-то не тиранское, скучненькое какое-то, не майданное совсем.



Вот если бы кого-то покалечили! А еще лучше, если бы кто-то помер. Неважно, от чего. Хоть от инфаркта. Можно было бы орать, что Путин довел. А так ... Правда, одного все-таки покалечили. Но это же не в счет. Это же не человек, а полицейский. Его можно.



Навальный точно за это денег даст. У него ведь полно денег. Откуда? Да это тоже неважно. Он же не Медведев.



Сергей Каменский





