Снег начали убирать ночью

По данным на 9:00 на участках Иркутск-Листвянка, объездная аэропорта, п. Молодежный, Ново-Разводная, Дзержинск, Пивовариха работают четыре комбинированные дорожные машины (КДМ) и один погрузчик. На участке садоводство «Дорожный строитель», Мельничная Падь, Мамоны, Максимовщина – одна КДМ; по Александровскому тракту и прочим дорогам – две КДМ и один погрузчик; на участке Иркутск – Усть-Ордынский, Иркутск – Жигалово, Усть-Ордынский – Оса – шесть КДМ и два погрузчика.Как отметили на предприятии, на всех участках, которые обслуживает «Дорожная служба», проезд обеспечен.