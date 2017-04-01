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Снег начали убирать ночью


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Сегодня, 11:49
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Снег начали убирать ночью
Техника ОАО «Дорожная служба Иркутской области» вышла на уборку трактов от снега сегодня в 00.30. Об этом сообщает директор предприятия Максим Черниговский.

По данным на 9:00 на участках Иркутск-Листвянка, объездная аэропорта, п. Молодежный, Ново-Разводная, Дзержинск, Пивовариха работают четыре комбинированные дорожные машины (КДМ) и один погрузчик. На участке садоводство «Дорожный строитель», Мельничная Падь, Мамоны, Максимовщина – одна КДМ; по Александровскому тракту и прочим дорогам – две КДМ и один погрузчик; на участке Иркутск – Усть-Ордынский, Иркутск – Жигалово, Усть-Ордынский – Оса – шесть КДМ и два погрузчика.

Как отметили на предприятии, на всех участках, которые обслуживает «Дорожная служба», проезд обеспечен.

irkobl.ru
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