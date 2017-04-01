Пенсия: обещали и добавили

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля проиндексированы совсем немного - на 0,38%. Зачем была нужна такая крохотная индексация? Очевидно, правительство хочет исполнить свои обязательства: в 2017 году дважды проиндексировать пенсию. В результате с учетом первой индексации 1 февраля на 5,4% общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составляет, как и обещали, 5,8%.
Напомним нашим читателям, что такой был прогноз инфляции на 2017 год. Как сложится на самом деле, неизвестно, но это чиновников и не беспокоит, так как размер страховой пенсии по старости оценивают уже не по инфляции, а по прожиточному уровню пенсионера. В результате всё не так уж и плохо: в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии составляет 13655 рублей, а это 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера.
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года страховые пенсии тоже увеличатся. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов. Для сведения: с 1 апреля пенсионный балл стоит 78,58 рубля.
Ольга КРАСНОВА
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