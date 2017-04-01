Пенсия: обещали и добавили

Ольга КРАСНОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Напомним нашим читателям, что такой был прогноз инфляции на 2017 год. Как сложится на самом деле, неизвестно, но это чиновников и не беспокоит, так как размер страховой пенсии по старости оценивают уже не по инфляции, а по прожиточному уровню пенсионера. В результате всё не так уж и плохо: в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии составляет 13655 рублей, а это 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера.У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года страховые пенсии тоже увеличатся. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов. Для сведения: с 1 апреля пенсионный балл стоит 78,58 рубля.