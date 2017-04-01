Что будет?

С 1 апреля - реализация проекта «Айболит»,
выезды ветеринарного комплекса для льготной стерилизации домашних кошек и собак на удаленных территориях. Тел. для записи 8-952-612-81-86 (с 10.00 до 18.00).
4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК10.00-19.00 - выставка декоративно-прикладного творчества «Эко-стиль»,
посвященная году Экологии. Вход свободный. Дворец ветеранов «Победа».12.00 - XIII областной форум «Образование Прибайкалья-2017»,
выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», Иркутск, ул. Байкальская, 253а. 12.00 - игровая программа «Книжкины именины»,
библиотека № 14, ДК «Лесник», микрорайон Китой.До 25 апреля – общественные обсуждения проекта «Формирование современной городской среды».
Справки по телефонам 8(3955) 50-41-26; 50-41-33.
14.00 - интеллектуально-познавательная игра по охране труда «Брейн-ринг»,
5 АПРЕЛЯ, СРЕДА
ДК «Энергетик».17.00-19.00 - танцевальный вечер для людей среднего и старшего возраста «Нам года не беда»,
Дворец ветеранов «Победа».18.30 - отчётный юбилейный концерт ансамбля «Журавушка
» школы № 4, ДК «Нефтехимик».
13.00 - заседание клуба «Помоги себе сам»,
6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ДК «Современник», малый зал, вход свободный.15.00 - мастер-класс по лепке из хлеба «Хлебная сказка»
, библиотека № 20, 7 микрорайон, дом 17. 16.00 - открытие выставки из частных коллекций ангарчан «Колокольная феерия»
, музей часов, Карла Маркса, 31. 16.00 - познавательная игра «ФИНТ»,
посвящённая 25-летию ДЮЦ «Перспектива», 14 микрорайон, дом 3, клуб «Центр».
7 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦАС 10.00-16.00 - последний день приёма предложений от граждан и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году.
Предложения принимаются в управлении по капстроительству и ЖКХ администрации АГО («Саяны», 59 квартал, дом 4, каб. 203). Телефоны для справок 8(3955) 50-41-26; 50-41-33. 16.00 - «Пасхальный зайчик»
- мастер-класс по изготовлению и оформлению пасхальных игрушек. Клуб «Пламя», 94 квартал, дом 104.
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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
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