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Что будет?


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С 1 апреля - реализация проекта «Айболит», выезды ветеринарного комплекса для льготной стерилизации домашних кошек и собак на удаленных территориях. Тел. для записи 8-952-612-81-86 (с 10.00 до 18.00).

4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

10.00-19.00 - выставка декоративно-прикладного творчества «Эко-стиль», посвященная году Экологии. Вход свободный. Дворец ветеранов «Победа».

12.00 - XIII областной форум «Образование Прибайкалья-2017», выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», Иркутск, ул. Байкальская, 253а.

12.00 - игровая программа «Книжкины именины», библиотека № 14, ДК «Лесник», микрорайон Китой.

До 25 апреля – общественные обсуждения проекта «Формирование современной городской среды». Справки по телефонам 8(3955) 50-41-26; 50-41-33.

5 АПРЕЛЯ, СРЕДА

14.00 - интеллектуально-познавательная игра по охране труда «Брейн-ринг», ДК «Энергетик».

17.00-19.00 - танцевальный вечер для людей среднего и старшего возраста «Нам года не беда», Дворец ветеранов «Победа».

18.30 - отчётный юбилейный концерт ансамбля «Журавушка» школы № 4, ДК «Нефтехимик».

6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

13.00 - заседание клуба «Помоги себе сам», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

15.00 - мастер-класс по лепке из хлеба «Хлебная сказка», библиотека № 20, 7 микрорайон, дом 17.

16.00 - открытие выставки из частных коллекций ангарчан «Колокольная феерия», музей часов, Карла Маркса, 31.

16.00 - познавательная игра «ФИНТ», посвящённая 25-летию ДЮЦ «Перспектива», 14 микрорайон, дом 3, клуб «Центр».

7 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

С 10.00-16.00 - последний день приёма предложений от граждан и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году. Предложения принимаются в управлении по капстроительству и ЖКХ администрации АГО («Саяны», 59 квартал, дом 4, каб. 203). Телефоны для справок 8(3955) 50-41-26; 50-41-33.

16.00 - «Пасхальный зайчик» - мастер-класс по изготовлению и оформлению пасхальных игрушек. Клуб «Пламя», 94 квартал, дом 104.

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