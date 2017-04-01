Жалуйтесь на цены

Общественная палата РФ открыла «горячую линию» по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты.
Организована линия в ответ на поручение Владимира ПУТИНА о «необходимости детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты», данное президентом на коллегии генеральной прокуратуры РФ. - Мы открываем «горячую линию» по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты и просим потребителей, общественные организации, региональные общественные палаты, органы местного самоуправления сообщать нам о возможных фактах экономически необоснованного повышения цен, – заявил Владимир СЛЕПАК, председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. - Сегодня главная задача – не допустить спекулятивного роста цен. В условиях, когда в стране свыше 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, среди которых большая часть – это семьи с детьми, данная задача является безусловным приоритетом. Люди ни в коем случае не должны страдать от недобросовестных производителей и продавцов.
Мария ИЛЬЮШКИНА
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