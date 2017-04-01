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Чудите сами


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Сегодня, 12:54
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Кому мало календарных праздников

Вы как отметили 1 апреля? Никак? Да это же великий праздник! Мы не шутим. Есть люди, которые третий год подряд собираются именно 1 апреля за большим столом и гуляют по-русски, на широкую ногу. Потому что кризисы в стране не кончаются, кончаются только деньги, а жить-то всё-таки хочется весело. Поэтому тьфу на всё! Объявляем 1 апреля всенародным праздником!

Чудите сами
Мастер-класс по празднованию 1 апреля. В центре - Евгений ЯКУШЕНКО.
Фото автора


Примерно так подумал Анатолий МИРОНОВ, ветеран ангарского фигурного катания, юморист, автор нескольких книг с афоризмами, человек в шляпе. Именно он душа этой зажигательной компании. Каждый год 1 апреля он с друзьями ходит в кафе «Театральное», что в ДК «Нефтехимик». Друзья все «молодые люди»: ветераны спорта, врачи, политики, а ещё композитор Евгений ЯКУШЕНКО, журналист Тамара КОБЕНКОВА, супруга поэта Вадима БОГАТЫРЁВА Светлана Фёдоровна, Валерий КАНУХИН, брат экс-мэра Ангарска, и многие другие, все те, кого Миронов считает своими друзьями.

Три года подряд они отзываются на чудачество Миронова в полном составе – больше 20 человек. Приходят не с пустыми руками, а с шутками. Зачем им это надо? Мы спросили об этом Анатолия Миронова, и он объяснил нашей газете:

- Эта встреча – наша релаксация, расслабление, отвлечение от всех проблем.
Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА

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