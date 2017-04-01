Чудите сами

Кому мало календарных праздников

Фото автора

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

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Примерно так подумал Анатолий МИРОНОВ, ветеран ангарского фигурного катания, юморист, автор нескольких книг с афоризмами, человек в шляпе. Именно он душа этой зажигательной компании. Каждый год 1 апреля он с друзьями ходит в кафе «Театральное», что в ДК «Нефтехимик». Друзья все «молодые люди»: ветераны спорта, врачи, политики, а ещё композитор Евгений ЯКУШЕНКО, журналист Тамара КОБЕНКОВА, супруга поэта Вадима БОГАТЫРЁВА Светлана Фёдоровна, Валерий КАНУХИН, брат экс-мэра Ангарска, и многие другие, все те, кого Миронов считает своими друзьями.Три года подряд они отзываются на чудачество Миронова в полном составе – больше 20 человек. Приходят не с пустыми руками, а с шутками. Зачем им это надо? Мы спросили об этом Анатолия Миронова, и он объяснил нашей газете: