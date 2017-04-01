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Сегодня, 13:12
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Традиционной игрой КВН на кубок города отметили ангарчане День смеха,1 апреля. Зал ДК «Нефтехимик» по этому случаю был полон, и даже на балконе сидели.

Качайте вместе с ними
Команда “Нефть” - обладатель кубка КВН Ангарска в 2017 году.
Фото Николая СТЕРНИНА


В игре участвовали четыре команды. Три бывалых: «Моя любимая команда КВН», «Нефть» (АНХК), «Энергия» (ТЭЦ-9) и одна новенькая - «Ангарские люди». Блестящая команда «Ангарского Водоканала», в прошлом году в жестокой схватке впервые в истории городской игры распилившая кубок с нефтехимиками, нынче в игре не участвовала. Возможно, поэтому, а может, по причине всеобщего городского упадка хороших шуток, от которых, как это принято в КВН, власти делается плохо, в тот вечер прозвучало немного. Однако они были, и победителя удалось определить и наградить. Им стала сборная «Нефть» АНХК.

Собств. инф.

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