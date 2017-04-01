Не всё ещё отрезано

Муниципальный конкурс «Длинная коса, сибирская краса» проходит в ДК «Энергетик» уже в пятый раз. Этот первый юбилей его организаторы решили отметить в узком кругу, собрав на сцене победителей всех прежних конкурсов. Увы. Всех не получилось, кто-то ходит уже без косы. Свои украшения Лариса выставила на конкурс «Искусство плетения». 6 апреля подведут итоги.
Фото Николая СТЕРНИНА
Все потому, что косы - это та еще морока! Длинные волосы требуют характера, воспитывают трудолюбие, приучают к самодисциплине. В самой длинной косе на конкурсе было аж 125 см! Вот и представьте, сколько времени надо, чтобы ее только расчесать. Да каждый день!
Нет, совсем не случайно победительница первого конкурса Лариса КОНДРАТЬЕВА, программист по образованию, молодая жена и мама, оказалась еще и автором потрясающе красивых, чистой и тонкой работы украшений, которые она плетет из бисера. Ободки, цветы, броши, колье, пояса, серьги – все, что хотите, она может.
Собств. инф.
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