Не всё ещё отрезано

Фото Николая СТЕРНИНА



Собств. инф.

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Все потому, что косы - это та еще морока! Длинные волосы требуют характера, воспитывают трудолюбие, приучают к самодисциплине. В самой длинной косе на конкурсе было аж 125 см! Вот и представьте, сколько времени надо, чтобы ее только расчесать. Да каждый день!Нет, совсем не случайно победительница первого конкурса Лариса КОНДРАТЬЕВА, программист по образованию, молодая жена и мама, оказалась еще и автором потрясающе красивых, чистой и тонкой работы украшений, которые она плетет из бисера. Ободки, цветы, броши, колье, пояса, серьги – все, что хотите, она может.