БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ

1 апреля не стало Евгения Александровича ЕВТУШЕНКО

Фото Николая СТЕРНИНА



Олег КОРНИЛЬЦЕВ

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Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Белла АХМАДУЛИНА… Евтушенко был первым – не станем взвешивать таланты – был первым по знаменитости. ПАЗОЛИНИ хотел снимать его в роли Христа, Эльдар РЯЗАНОВ – в роли Сирано де БЕРЖЕРАКА… Иосиф БРОДСКИЙ, не любивший Евтушенко («Евтушенко выступил против колхозов», – сказали Бродскому. «Если он против, я – за», – ответил нобелевский лауреат), так вот, Бродский признавался, что знает на память двести-триста строчек из его стихов.Да любой из нас… «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины…» – это, конечно, скажут все… Мне ближе: «Со мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в мелкой суете разнообразные не те…» И вот ещё: «Учёный, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья…» Или уже вовсе сокровенное, забытое всеми: «Я у рудничной чайной, у косого плетня, молодой и отчаянный, расседлаю коня. О железную скобку сапоги оботру, закажу себе стопку…» Тогда, в 55-м, я отождествлял себя с этим героем. Было мне двадцать, ходил матросом на Оби, в прибрежных посёлках на танцах дрались с местными из-за девчонок…У каждого свой Евтушенко. Мы росли, взрослели и старились с его стихами.