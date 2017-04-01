Сельхозтоваропроизводителям будет выплачено 1 млрд рублей в апреле

Министр пояснил, что средства будут направлены на несвязанную поддержку в области растениеводства, племенного животноводства, возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.

Реклама

__________________________

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОЧТАЛЬОНЫ

ДЛЯ ДОСТАВКИ

ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"

106, 107, 77 кв-л.

15 мкр.

Тел. 52-29-55 __________________________

ВНИМАНИЕ!

Началась ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

"ВРЕМЯ"

на 2 полугодие

2017г.!

Тел. 52-29-55 __________________________

Альтернативные

цены подписки

на газеты:

"КОМСОМОЛЬСКАЯ

ПРАВДА" и

"АРГУМЕНТЫ

И ФАКТЫ"

Тел. 52-29-55 __________________________

Продам участок

в деревне Зуй,

(10 соток,

земля разработана,

огорожена)

500 тыс. руб.

т. 8-950-108-90-65