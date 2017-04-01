Сельхозтоваропроизводителям будет выплачено 1 млрд рублей в апреле

Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области в апреле текущего года запланировано выплатить средства государственной поддержки в размере 1 млрд. 55 млн. рублей, из них 376 млн рублей из федерального бюджетаи 679 млн рублей - из областного. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Субсидии будут выплачены по 18-ти направлениям поддержки.
Министр пояснил, что средства будут направлены на несвязанную поддержку в области растениеводства, племенного животноводства, возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.