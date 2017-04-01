«Джаз на Байкале» откроется 7 апреля джазовым шествием

Программа фестиваля

- сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Андрей Сальников.- отметил художественный руководитель фестиваля Александр Филиппов.9 апреля в Иркутской областной филармонии состоится концерт, который смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья. Выступят Харисон Янг и иркутский коллектив «Доктор Джаз», польский квартет Confusion project. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» и фестиваля искусств «Культурная столица». Перед концертом в холле филармонии зрители смогут принять участие в благотворительных акциях «Праздник белого цветка» и «Добрый кофе», будет организован сбор средств. Благотворительный концерт состоится второй раз. Год назад собранные средства пошли на приобретение музыкальных инструментов для школы-интерната музыкантских воспитанников города Иркутска. Теперь на собранные средства планируется создать музыкальную комнату для особых детей.8 апреля в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» пройдет IХ эстрадно-джазовый детско-юношеский конкурс, на который поступило 70 заявок от юных музыкантов из Хабаровского края, Новосибирска, Минусинска, Москвы, Улан-Удэ, а также Нижнеудинска, Ангарска и Иркутска Выступления конкурсантов оценят именитые джазмены России, США, Нидерландов. 9 апреля члены жюри проведут мастер-классы для всех желающих.Награждение победителей IХ эстрадно-джазового детско-юношеского конкурса состоится в Музыкальном театре 10 апреля в 12:00. Вечером там же состоится гала-концерт. Выступят квартет Александра Сипягина (США, Нью-Йорк) и квинтет Игоря Бутмана с гостьей из Австралии певицей Fantine. В завершение фестиваля состоится мероприятие в клубном формате - джем-сейшн в гриль-баре "The Rocks", в котором примут участие музыканты фестиваля, в том числе и артисты гала-концерта.Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» впервые прошел в 2006 году. За время существования фестиваля его посетили более 35000 зрителей, на фестивальную сцену вышло более 125 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из стран Азии, Америки, Европы и России.Организаторами «Джаза на Байкале» традиционно выступают продюсерский центр «Джаз на Байкале», Правительство Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация города Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.