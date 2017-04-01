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«Джаз на Байкале» откроется 7 апреля джазовым шествием


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Сегодня, 13:34
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«Джаз на Байкале» откроется 7 апреля джазовым шествием

XII Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» откроется в Иркутске 7 апреля джазовым шествием. Участники пройдут через 130 квартал, затем в ТРК «Модный квартал» состоится импровизационный джазовый концерт. Участие в нём примут как гости фестиваля, так и местные исполнители. Начало шествия в 17:45 от памятника Бабру.

- Этот фестиваль ждут поклонники джаза, профессионалы, и зрители. Приезд известных музыкантов, в том числе Игоря Бутмана со своим коллективом, подчёркивают статус мероприятия, который проходит при поддержке Правительства Иркутской области и регионального министерства культуры. Хотелось бы, чтобы и зрителям, и музыкантам фестиваль доставил большое удовольствие, - сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Андрей Сальников.

- Процесс подготовки фестиваля – это всегда творчество. Девиз, который мы выбрали два года назад в рамках Х фестиваля, “Весна – время влюбиться в джаз” действительно обрел свои права. Мы будем показывать Иркутску возможности современного джаза, - отметил художественный руководитель фестиваля Александр Филиппов.

9 апреля в Иркутской областной филармонии состоится концерт, который смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья. Выступят Харисон Янг и иркутский коллектив «Доктор Джаз», польский квартет Confusion project. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» и фестиваля искусств «Культурная столица». Перед концертом в холле филармонии зрители смогут принять участие в благотворительных акциях «Праздник белого цветка» и «Добрый кофе», будет организован сбор средств. Благотворительный концерт состоится второй раз. Год назад собранные средства пошли на приобретение музыкальных инструментов для школы-интерната музыкантских воспитанников города Иркутска. Теперь на собранные средства планируется создать музыкальную комнату для особых детей.

8 апреля в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» пройдет IХ эстрадно-джазовый детско-юношеский конкурс, на который поступило 70 заявок от юных музыкантов из Хабаровского края, Новосибирска, Минусинска, Москвы, Улан-Удэ, а также Нижнеудинска, Ангарска и Иркутска Выступления конкурсантов оценят именитые джазмены России, США, Нидерландов. 9 апреля члены жюри проведут мастер-классы для всех желающих.

Награждение победителей IХ эстрадно-джазового детско-юношеского конкурса состоится в Музыкальном театре 10 апреля в 12:00. Вечером там же состоится гала-концерт. Выступят квартет Александра Сипягина (США, Нью-Йорк) и квинтет Игоря Бутмана с гостьей из Австралии певицей Fantine. В завершение фестиваля состоится мероприятие в клубном формате - джем-сейшн в гриль-баре "The Rocks", в котором примут участие музыканты фестиваля, в том числе и артисты гала-концерта.

Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» впервые прошел в 2006 году. За время существования фестиваля его посетили более 35000 зрителей, на фестивальную сцену вышло более 125 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из стран Азии, Америки, Европы и России.

Организаторами «Джаза на Байкале» традиционно выступают продюсерский центр «Джаз на Байкале», Правительство Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация города Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.

Программа фестиваля


7 апреля
17:45 - Открытие фестиваля. Джазовый парад через 130 квартал.
18:00 - Джем-сейшн иркутских музыкантов и участников фестиваля в ТРК «Модный квартал». Вход свободный.

8 апреля
10:00 - Прослушивания детско-юношеского конкурса по номинациям инструментальное соло, джазовый вокал-соло, эстрадно-джазовый вокал-соло, инструментальные и джазовые вокальные ансамбли, оркестры - по трем возрастным группам: младшая (7 – 12 лет), средняя (13 – 17 лет), старшая (18 – 25 лет). Вход свободный. Детская школа искусств № 5 (ул. Лермонтова, 271б).

9 апреля
12:00 - Мастер-классы от членов жюри конкурса в Иркутской областной детской школе искусств (ул. Желябова, 9). Вход свободный.
18:00 - Благотворительный концерт в Иркутской областной филармонии (ул. Дзержинского, 2). Выступят Харрисон Янг (вокал, Нидерланды) и ансамбль «Доктор Джаз», Confusion project (Польша).

10 апреля
13:00 - Торжественное награждение победителей детско-юношеского конкурса. Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского (ул. Седова, 29).
19:00 - Гала-концерт и закрытие фестиваля с участием квартета Александра Сипягина (США, Нью-Йорк), Фантине (вокал, Австралия), квинтета Народного артиста России Игоря Бутмана (Россия, Москва).
21:30 - Традиционный джем-сейшн в гриль-баре The Rocks.

irkobl.ru
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