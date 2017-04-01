Над чем смеётся ангарский КВН

Галина АМЯГА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Играли четыре команды. Три с опытом: «Моя любимая команда КВН», «Энергия», «Нефть» и дебютант «Ангарские люди». Распилившая в прошлом году кубок с «Нефтью» сборная «Ангарского Водоканала» в игре не участвовала, очевидно, не выпущенная из офиса клиентами, томящимися в тамошних очередях часами (кто бы мог подумать, что компьютеры в России работают медленнее, чем старые счеты!).Темой игры было выбрано советское кино. Судили по шестибалльной системе. Шестерок было мало. Если бы каждая хорошая шутка тянула на чайный пакетик, чай в этот вечер заварить удалось, но жиденький.КВН – игра, подобной которой нет в мире, а в мире много разных игр. Мы вот играем в их «Кто хочет стать миллионером?», а они в наш КВН не могут. Потому что КВН - это не в торт пукнуть, для кавээновской шутки нужна не задница, а голова. Игра родилась в СССР, во времена советской цензуры, как возможность публично сказать то, о чем говорить было невозможно, а смеяться немыслимо. Традиции такой игры живы и сегодня. Только в КВН Слепаков может спеть Путину: «Как же так, все есть в стране, а народ живет в говне?» На этой игре мало просто поржать, это не Петросян-шоу и не Камеди-клаб. Игра обязывает. В КВН играют граждане, а не гопота и гламурные подонки.Уже не новость: кубок взяла сборная АНХК «Нефть» (слоган команды «Качайте вместе с нами»). Сразу после игры в Интернет выложат их лучшую и, кажется, единственную качественную шутку – переписку в чате Ангарск, где московские дизайнеры предлагают в качестве бренда города разноцветные каракули, и город, не раздумывая, говорит: «Берем!» Потом «квартал» спрашивает, что у нас с дорогами, микрорайоны повторяют вопрос, после чего дорожная служба города немедленно удаляется сначала из беседы, а потом и из города.Всякий раз, когда команды шутили над тем, что на самом деле грустно, получалось смешно. «Нефти» принадлежит и хорошая, правда, не новая шутка про то, как надо уметь свистеть. Девушка пытается освоить эту премудрость, но тут на фоне выборного плаката появляется кандидат и заводит известное: «Я отремонтирую все дороги, построю в каждом дворе детскую и спортивную площадки, на комбинате будет пахнуть лавандой…» Этот художественный свист утонул в хохоте зала, хорошо знающего, чем на самом деле пахнет не только на промплощадке, но и в жилых кварталах, особенно по выходным (старики говорят: «Подпустили!»).Продолжая тему хороших шуток, вспомним «Ангарских людей», которым принадлежит шутка, обязанная родиться у «Нефти». Девушку увольняют из компании, она спрашивает почему, начальник доходчиво объясняет:Вообще тема устройства на комбинат по родственным связям звучала в игре не один раз и всякий вызывала нервную волну в зале. Чувствовалось, что кавээнщики били по живому. У «Ангарских людей» же был отличный обыгрыш известного сюжета, как люди идут в баню, а оказываются в Ленинграде. Вывод:«Ангарские люди» интересно показали себя и в конкурсе «Озвучка», блестяще обыграв эпизод с письмом, которое получает героиня к/ф «Любовь и голуби». Судя по нему, россиянам надо любить только Путина: