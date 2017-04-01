Поколение «пускачей»

Этот город женщины строили наравне с мужчинами

Наталья ОЖОГИНА,

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Валентина МЕЛЬНИКОВА познакомилась с мужем Василием на работе.Валентина Михайловна МЕЛЬНИКОВА, 79-летняя ветеран АЭХК, приехала в Ангарск из Читы в 1956 году после окончания средней школы. Валентина Михайловна вспоминает:Городу были нужны рабочие руки всех специальностей: электрики, сварщики, слесари, машинисты компрессоров и насосов. Поэтому молодых специалистов разбирали ещё до того, как они закончили учёбу, буквально выхватывали щенками из стен альма-матер.Так и получилось в апреле 1957 года, когда в училище пришли специалисты из отдела кадров предприятия приглашать на работу будущих выпускников в почтовый ящик № 79, так тогда назывался строящийся электролизный химический комбинат.говорит Валентина Мельникова. -На работу работников комбината возил поезд с жарко натопленной печкой. Он шёл от кинотеатра «Пионер» (тогда он назывался «Прогрессом») и до самого комбината через всю территорию Ангарска.В те годы это была сплошная тайга. Города, который мы знаем сейчас, ещё не было. В «квартале» (где Валентина Михайловна сейчас живёт) народ собирал грибы.Тогда Ангарск буквально гремел на весь Советский Союз. Масштабы грандиозной стройки потрясали. Строились нефтехимический комбинат, Братская ГЭС, возводилось третье в СССР предприятие по обогащению урана для производства ядерного оружия.О небывалых темпах создания предприятий говорит хотя бы тот факт, что с начала стройки, в сентябре 1954 года, и до 1957 года, когда была выпущена первая продукция электролизного химического комбината, прошло всего три года!Недаром этих людей называют «пускачами». Буквально на их глазах, их руками и создавалась история электролизного химического комбината, а с ней и история города.Причём неважно, чьи это были руки - руки рабочего или руки директора, все работали на общее дело. Кстати, этот командный дух - то самое, чего так не хватает нынешнему молодому поколению.Для того чтобы наши дети запомнили, откуда начинался наш Ангарск и какие люди стояли у истоков, стоит напомнить, что первый директор электролизного химического комбината Виктор Фёдорович НОВОКШЕНОВ сам срубил первую сосну на территории строительства будущего комбината.Он же, кстати, спустя три десятка лет вывернул первый болт с демонтируемого оборудования ушедшего в историю газодиффузионного завода. Благодаря этому электролизный химический комбинат сократил в 30 раз потребление электроэнергии. Если раньше комбинат потреблял около 4% всей электроэнергии Советского Союза, то после перехода с газодиффузионного метода обогащения урана на центробежный потребление электроэнергии сократилось до 1%.Кстати, Новокшенов же первым в СССР (!) ввёл на комбинате пятидневную рабочую неделю, за что получил от руководства строгий выговор. Однако после него в 60-х годах на пятидневку стали переводить все предприятия страны.А теперь час икс.