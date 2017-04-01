Поколение «пускачей»

Этот город женщины строили наравне с мужчинами Звание ветерана недаром даётся не только за участие в военных действиях, но и за большой труд. Дело в том, что основатели нашего города, первостроители, создатели градообразующих предприятий, работали в невероятно тяжёлых, нечеловеческих условиях. Именно их труд и стал основой, фундаментом этого города, скелетом, на котором с годами наросло всё то, что сейчас и именуется Ангарском. Среди этих основателей города были не только мужчины. Женщины тогда стояли рядом с ними, плечом к плечу, часто выбирая именно рабочие специальности.
Валентина МЕЛЬНИКОВА познакомилась с мужем Василием на работе.
Валентина Михайловна МЕЛЬНИКОВА, 79-летняя ветеран АЭХК, приехала в Ангарск из Читы в 1956 году после окончания средней школы. Валентина Михайловна вспоминает:- Мы, 15 одноклассников, выпускников 10 класса, приехали учиться в АТУ (Ангарское техническое училище № 1) не случайно. Нас, бывших школьников, приехавших тогда из Забайкалья, в Ангарск привело общее горе. У всех отцы погибли в шахте. У многих из нас матери остались с малыми детьми на руках. У моей мамы нас было пятеро. Поэтому когда я узнала, что в ангарском училище учёба будет идти на полном гособеспечении, поехала не сомневаясь. Это было училище, которое готовило специалистов двух комбинатов: нефтехимического и электролизного химического. Я поступила учиться по специальности «Машинист компрессоров и насосов».
Городу были нужны рабочие руки всех специальностей: электрики, сварщики, слесари, машинисты компрессоров и насосов. Поэтому молодых специалистов разбирали ещё до того, как они закончили учёбу, буквально выхватывали щенками из стен альма-матер.
Так и получилось в апреле 1957 года, когда в училище пришли специалисты из отдела кадров предприятия приглашать на работу будущих выпускников в почтовый ящик № 79, так тогда назывался строящийся электролизный химический комбинат.- Я согласилась, -
говорит Валентина Мельникова. - Нас было таких смелых две группы (электрики и машинисты). Мне было 19 лет. Получилось так, что я окончила училище экстерном – не прошло и года, как я получила специальность. Один месяц проработала машинистом. Но вскоре предприятию потребовались крановщики на мостовой кран, и мы, девчата, согласились на переобучение. Не поверите, но нас подучили новой специальности буквально в течение недели! Такие были у нас наставники, опытные крановщики. И вот в июне я уже работала на предприятии. В наш ремонтный цех стало поступать оборудование для монтажа конструкций. Работали мы по 12 часов в сутки.
На работу работников комбината возил поезд с жарко натопленной печкой. Он шёл от кинотеатра «Пионер» (тогда он назывался «Прогрессом») и до самого комбината через всю территорию Ангарска.
В те годы это была сплошная тайга. Города, который мы знаем сейчас, ещё не было. В «квартале» (где Валентина Михайловна сейчас живёт) народ собирал грибы. Валентина Михайловна говорит, что никогда не жалела, что пришла работать на электролизный химический комбинат.
Тогда Ангарск буквально гремел на весь Советский Союз. Масштабы грандиозной стройки потрясали. Строились нефтехимический комбинат, Братская ГЭС, возводилось третье в СССР предприятие по обогащению урана для производства ядерного оружия.
О небывалых темпах создания предприятий говорит хотя бы тот факт, что с начала стройки, в сентябре 1954 года, и до 1957 года, когда была выпущена первая продукция электролизного химического комбината, прошло всего три года!
Недаром этих людей называют «пускачами». Буквально на их глазах, их руками и создавалась история электролизного химического комбината, а с ней и история города.
Причём неважно, чьи это были руки - руки рабочего или руки директора, все работали на общее дело. Кстати, этот командный дух - то самое, чего так не хватает нынешнему молодому поколению.
Для того чтобы наши дети запомнили, откуда начинался наш Ангарск и какие люди стояли у истоков, стоит напомнить, что первый директор электролизного химического комбината Виктор Фёдорович НОВОКШЕНОВ сам срубил первую сосну на территории строительства будущего комбината.
Он же, кстати, спустя три десятка лет вывернул первый болт с демонтируемого оборудования ушедшего в историю газодиффузионного завода. Благодаря этому электролизный химический комбинат сократил в 30 раз потребление электроэнергии. Если раньше комбинат потреблял около 4% всей электроэнергии Советского Союза, то после перехода с газодиффузионного метода обогащения урана на центробежный потребление электроэнергии сократилось до 1%.
Кстати, Новокшенов же первым в СССР (!) ввёл на комбинате пятидневную рабочую неделю, за что получил от руководства строгий выговор. Однако после него в 60-х годах на пятидневку стали переводить все предприятия страны.
А теперь час икс.
Наталья ОЖОГИНА,
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