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Вчера, 23:56
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Где и когда детей не должно быть

Комиссия по делам несовершеннолетних определила перечень мест, где детям быть нельзя. Под запрет попали чердаки, подвалы, высотные здания и вышки, стройки, а также бани и сауны. Находиться там несовершеннолетним нельзя даже днём. А с наступлением комендантского часа, с 23.00, и вовсе нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых.

Как пояснили нашей газете специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, внести такие изменения они были вынуждены в связи с тем, что в последнее время участились случаи травматизма детей.

Так, недавно нескольких школьников сотрудникам патрульно-постовой службы полиции пришлось снимать с... радиовышки!

Стройки и недостроенные здания, которые так любят школьники, тоже будут периодически проверять. Так, уже заколотили окна и все возможные входы и выходы в недостроенное кирпичное здание в 7а микрорайоне, известное как «краснуха». В прошлом году там было зафиксировано несколько несчастных случаев с подростками.

Крыши на высотках в 18 микрорайоне и 85-м квартале, возле магазина «Олимпиада», тоже возьмут на особый контроль. Как сообщают жильцы этих домов, на чердаках частенько можно встретить подростков.

Комендантский час перешёл на летний режим. Теперь он начинается с 23 часов, а не с 22, как раньше. Такое послабление детям дадут только на весенний и летний периоды. С 1 октября, когда начнёт рано темнеть, комендантский час опять будет с 22 часов. Всех детей, обнаруженных на улице поздно вечером и ночью, сотрудники полиции будут доставлять до дома, а на родителей налагать административный штраф. Тем, кто попался впервые, придётся заплатить 300 рублей, для злостных нарушителей штраф составит 500 рублей.

Ольга КНЯЗЕВА


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