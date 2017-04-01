Два стакана

За что ангарчане любят своих шоуменов

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ

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Могу признаться, что не всегда понимаю современный юмор. Сколько сейчас на современном телевидении юмористических передач! Но всегда ли они дают силы жить дальше?Другое дело - вечер Павла Скороходова.Если попробовать разложить на компоненты основное блюдо - выступление, которым угощал всех пришедших Павел, скорее всего, ничего не получится. Всё как обычно: ведущий вечера прочитал несколько юмористических рассказов и стихов, исполнил авторские песни. Однако в результате получилось отличное блюдо, после которого не осталось ни изжоги, ни разочарования. Может, дело даже не в том, что он исполнил, а как. Тонко, интеллигентно, с уважением к себе и всем присутствующим.- высказал свое видение современного юмора герой вечера.