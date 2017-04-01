Два стакана

За что ангарчане любят своих шоуменовНакануне Дня смеха в центральной библиотеке прошел юмористический вечер известного барда, шоумена, теле- и радиоведущего, основателя ангарской интеллектуальной игры «Золотой теленок» Павла СКОРОХОДОВА.На переднем плане одни женщины. Но мужчин в зале тоже было достаточно: творчество Павла СКОРОХОДОВА интересно всем.
Фото Николая СТЕРНИНА
Могу признаться, что не всегда понимаю современный юмор. Сколько сейчас на современном телевидении юмористических передач! Но всегда ли они дают силы жить дальше?
Другое дело - вечер Павла Скороходова.
Если попробовать разложить на компоненты основное блюдо - выступление, которым угощал всех пришедших Павел, скорее всего, ничего не получится. Всё как обычно: ведущий вечера прочитал несколько юмористических рассказов и стихов, исполнил авторские песни. Однако в результате получилось отличное блюдо, после которого не осталось ни изжоги, ни разочарования. Может, дело даже не в том, что он исполнил, а как. Тонко, интеллигентно, с уважением к себе и всем присутствующим.- Когда, говоря в лоб матерные слова, с экрана шутит какой-нибудь молодой балбес, он не только унижает этим себя, но и публику. Меня учили: нельзя опускаться до уровня публики, какой бы она ни была. Нужно стараться чуть-чуть вести её за собой, не слишком задирая при этом голову,
- высказал свое видение современного юмора герой вечера.
Оксана ТИХАЯ
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30