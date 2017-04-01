Когда картины были большими

В музее Трудовой славы Ангарского электролизного химического комбината, который находится в ДК «Современник», скоро появится шесть картин известных художников.Евгения ПРОКОПЕНКО говорит: это настоящая живопись.
фото Николая СТЕРНИНА
Это очень интересная история. Дело в том, что в холле разделительного производства АЭХК есть уникальная картинная галерея, аналогов которой, пожалуй, нет ни в городе, ни в области. На данный момент в галерее находятся около ста картин известных авторов, чьи произведения выставлены даже в Эрмитаже и Третьяковской галерее.
Основателем этой галереи стал первый директор АЭХК Виктор НОВОКШЕНОВ. Личность яркая и нестандартная, Виктор Фёдорович был не только хорошим производственником и любителем спорта, но и большим ценителем искусства. На прибыль комбината он покупал картины известных художников и украшал ими производственные помещения разделительного производства. Так вот, в канун 60-летия АЭХК пресс-служба комбината решила организовать акцию по «рассекречиванию» галереи и показу картин ангарчанам. Электролизники выбрали шесть полотен пяти авторов и вывезли их с производственной площадки. Это:
Борис ЛЕБЕДИНСКИЙ «Утесы Анги»;
Людмила СГИБНЕВА «В сельском клубе репетиция»;
Александр ШАТАЛОВ «У сельского клуба», «Подсолнухи»;
Аркадий ВЫЧУГЖАНИН «Зима»;
Анатолий АЛЕКСЕЕВ «Редис».
Наталья ОЖОГИНА
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