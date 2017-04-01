Когда картины были большими

фото Николая СТЕРНИНА



Наталья ОЖОГИНА

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Это очень интересная история. Дело в том, что в холле разделительного производства АЭХК есть уникальная картинная галерея, аналогов которой, пожалуй, нет ни в городе, ни в области. На данный момент в галерее находятся около ста картин известных авторов, чьи произведения выставлены даже в Эрмитаже и Третьяковской галерее.Основателем этой галереи стал первый директор АЭХК Виктор НОВОКШЕНОВ. Личность яркая и нестандартная, Виктор Фёдорович был не только хорошим производственником и любителем спорта, но и большим ценителем искусства. На прибыль комбината он покупал картины известных художников и украшал ими производственные помещения разделительного производства. Так вот, в канун 60-летия АЭХК пресс-служба комбината решила организовать акцию по «рассекречиванию» галереи и показу картин ангарчанам. Электролизники выбрали шесть полотен пяти авторов и вывезли их с производственной площадки. Это: