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Когда картины были большими


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Сегодня, 00:27
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В музее Трудовой славы Ангарского электролизного химического комбината, который находится в ДК «Современник», скоро появится шесть картин известных художников.

Когда картины были большими
Евгения ПРОКОПЕНКО говорит: это настоящая живопись.
фото Николая СТЕРНИНА


Это очень интересная история. Дело в том, что в холле разделительного производства АЭХК есть уникальная картинная галерея, аналогов которой, пожалуй, нет ни в городе, ни в области. На данный момент в галерее находятся около ста картин известных авторов, чьи произведения выставлены даже в Эрмитаже и Третьяковской галерее.

Основателем этой галереи стал первый директор АЭХК Виктор НОВОКШЕНОВ. Личность яркая и нестандартная, Виктор Фёдорович был не только хорошим производственником и любителем спорта, но и большим ценителем искусства. На прибыль комбината он покупал картины известных художников и украшал ими производственные помещения разделительного производства. Так вот, в канун 60-летия АЭХК пресс-служба комбината решила организовать акцию по «рассекречиванию» галереи и показу картин ангарчанам. Электролизники выбрали шесть полотен пяти авторов и вывезли их с производственной площадки. Это:

Борис ЛЕБЕДИНСКИЙ «Утесы Анги»;

Людмила СГИБНЕВА «В сельском клубе репетиция»;

Александр ШАТАЛОВ «У сельского клуба», «Подсолнухи»;

Аркадий ВЫЧУГЖАНИН «Зима»;

Анатолий АЛЕКСЕЕВ «Редис».


Наталья ОЖОГИНА

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