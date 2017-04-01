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Идёт реформа


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Сегодня, 00:31
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Похоже, в системе МВД скоро начнётся очередная, пятая с 2011 года, реформа.

Силовая система МВД стала чемпионом по реформам, проведенным в столь короткий срок. После переименования милиции в полицию ее три раза сокращали. А в последнюю оптимизацию отдали полицейским госнаркоконтроль и федеральную миграционную службу. Но взамен забрали в созданную Росгвардию ОМОН, ОВО и отдел по лицензированию оружия.

Теперь же ходят упорные слухи о слиянии в единое целое трех служб, которые занимаются непосредственным патрулированием на улицах. Называется ориентировочная дата: 2019 год. Это касается ППС, ДПС и ОВО. Правда, когда журналисты напрямую спросили министра МВД Владимира КОЛОКОЛЬЦЕВА, зачем это делается, он слухи не подтвердил. На мой взгляд, ему команды еще на озвучивание не дали.

Лучше всех информацией владеют в тех ведомствах, которых они касаются в первую очередь. Помню, как я пытался добиться правды от людей в погонах о первых шагах оптимизации. Госслужащие молчали, ссылаясь на приказ хранить молчание. Однако что я теряю, сделав еще одну попытку?

В патрульно-постовой службе и в ГИБДД на мой запрос ответили расплывчато. Да. Слышали. Но пока сами ничего не знаем. Лишь Игорь ТОМИЛОВ, начальник бывшего ОВО, которое теперь называется ангарским филиалом ФГКУ «УВО» ВНГ России по Иркутской области (язык сломаешь), сразу сказал, что его подразделение входит в Росгвардию и никакие слияния им не грозят. Могут ли они быть у коллег? Более чем возможно!

Игорь КАРИН
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