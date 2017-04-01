Учитель, директор, друг

Траурная церемония прощания с В.И. Гришпитенко состоится 10 апреля, с 13.00 до 14.00,

в салоне ритуальных услуг «Реквием» (251 квартал,

по дороге на микрорайон

Новый-4).

Человек высокой культуры, истинный интеллигент, Валентина Ивановна всю свою трудовую жизнь посвятила делу обучения и воспитания детей. Окончив Иркутский педагогический институт, в 1976 году она пришла учителем математики в школу № 14, а уже в 1983 была приглашена заместителем директора по учебной части школы № 32, которую и возглавила в 1986 году.Под ее руководством это образовательное учреждение добивалось высоких результатов и по праву может гордиться и сплоченным коллективом работников и учеников, и достижениями своих выпускников.Для Валентины Ивановны школа всегда была гораздо больше, чем просто рабочее место. Это было дело её жизни, её боль, её радость. Не считаясь со временем, не щадя себя, она отдавала все свои душевные и физические силы делу, которому служила.Она была и разной, и цельной: жизнерадостная и строгая, душевная и принципиальная, требовательная к себе и другим. Валентина Ивановна Гришпитенко в жизни многих, взрослых и детей, останется примером честного служения своему долгу учителя и руководителя, надежным товарищем, другом, наставником.Управление образования администрации АГО, руководители образовательных учреждений выражают чувство искренней скорби в связи с уходом из жизни Валентины Ивановны Гришпитенко и приносят глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги и друга.Память о Валентине Ивановне навсегда останется в наших сердцах.