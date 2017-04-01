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С миру по ноте


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Сегодня, 01:48
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Есть вещи сувенирные, а есть функциональные. Первыми любуемся, вторые используем по назначению. Мы всегда думали, что колокола и колокольчики относятся к функциональным вещам – звонят, извещают народ о событии. На что любоваться в этих металлических «юбочках»? Оказалось, есть на что.

С миру по ноте
Иногда целый мир можно увидеть, зайдя на полчаса в музей.

В четверг, 6 апреля, в музее часов открылась выставка «Колокольная феерия». Четверо ангарчан представили на суд зрителей свои коллекции колокольчиков.

Колокол – это благовест. Не случайно открытие выставки прошло накануне святого праздника Благовещение. Для собравшихся пел хор Свято-Троицкого кафедрального собора под руководством регента Галии КОНЕВОЙ.

Первой свою коллекцию из 155 колокольчиков представляла Ольга Сергеевна КУЛЕМИНА, преподаватель английского языка на пенсии. Собственно, с неё эта выставка и началась. О своём увлечении она рассказала своей знакомой, директору музея Вере ПАВЛОВЕЦ. Вера Илларионовна стала зазывать Ольгу Сергеевну выставиться в залах музея. Начали готовиться. И вдруг кто-то сказал: «А вы знаете, что главврач БСМП Борис БАСМАНОВ тоже собирает колокольчики?» Признались в таком же увлечении и методист станции юных техников Галина БИТЮКОВА, и заместитель директора мегетской школы искусств Татьяна ЦИНУНИНА.

С миру по ноте
Галина БИТЮКОВА в Крыму. Её альбом состоит из коллажей – она, местная достопримечательность и колокольчик оттуда.

Ольга Кулемина свой первый хрустальный колокольчик с ангелом внутри приобрела 20 лет назад в штате Флорида США. Он издавал просто божественный звук, рассказала коллекционер, прихожанка храма Во имя Святой Троицы. И призналась, что колокольчики для неё, как и повелось издревле на Руси, тесно связаны с христианством. Того первого колокольчика уже нет – разбили дети, но именно он притянул к себе все последующие экземпляры. Из всех путешествий близкие повезли Ольге Сергеевне колокольчики. Дома их более 200, из Франции, Великобритании, Новой Зеландии, Таиланда, Испании, Болгарии, Швейцарии, Австрии, Японии, с Гавайских островов. Как говорит Ольга Сергеевна, из каждого города она привозит свой экземпляр, потому что он неповторим.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
Фото Николая СТЕРНИНА
и Галины БИТЮКОВОЙ
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