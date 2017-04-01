С миру по ноте

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

Фото Николая СТЕРНИНА

и Галины БИТЮКОВОЙ

В четверг, 6 апреля, в музее часов открылась выставка «Колокольная феерия». Четверо ангарчан представили на суд зрителей свои коллекции колокольчиков.Колокол – это благовест. Не случайно открытие выставки прошло накануне святого праздника Благовещение. Для собравшихся пел хор Свято-Троицкого кафедрального собора под руководством регента Галии КОНЕВОЙ.Первой свою коллекцию из 155 колокольчиков представляла Ольга Сергеевна КУЛЕМИНА, преподаватель английского языка на пенсии. Собственно, с неё эта выставка и началась. О своём увлечении она рассказала своей знакомой, директору музея Вере ПАВЛОВЕЦ. Вера Илларионовна стала зазывать Ольгу Сергеевну выставиться в залах музея. Начали готовиться. И вдруг кто-то сказал: «А вы знаете, что главврач БСМП Борис БАСМАНОВ тоже собирает колокольчики?» Признались в таком же увлечении и методист станции юных техников Галина БИТЮКОВА, и заместитель директора мегетской школы искусств Татьяна ЦИНУНИНА.Ольга Кулемина свой первый хрустальный колокольчик с ангелом внутри приобрела 20 лет назад в штате Флорида США. Он издавал просто божественный звук, рассказала коллекционер, прихожанка храма Во имя Святой Троицы. И призналась, что колокольчики для неё, как и повелось издревле на Руси, тесно связаны с христианством. Того первого колокольчика уже нет – разбили дети, но именно он притянул к себе все последующие экземпляры. Из всех путешествий близкие повезли Ольге Сергеевне колокольчики. Дома их более 200, из Франции, Великобритании, Новой Зеландии, Таиланда, Испании, Болгарии, Швейцарии, Австрии, Японии, с Гавайских островов. Как говорит Ольга Сергеевна, из каждого города она привозит свой экземпляр, потому что он неповторим.