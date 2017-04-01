Лучше перебдеть

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В Ангарске, Братске, Братском, Киренском и Тайшетском районах дежурно-диспетчерские службы оснастят в этом году новым оборудованием системы «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области на официальном портале.

Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Сергея ЛЕВЧЕНКО с заместителем главы МЧС России Александром ЧУПРИЯНОМ, который на днях посетил Приангарье.

- Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге, лишний раз подтверждают, что мы совершенно правы, когда прикладываем массу сил в построении АПК «Безопасный город», – заявил Александр Чуприян.

Планируется, что в Иркутской области, в пяти пилотных муниципалитетах, дежурно-диспетчерские службы уже в этом году будут оснащены новым программным оборудованием. На эти цели выделяется около 1,5 миллиарда рублей.

Программа развития АПК «Безопасный город» рассчитана до 2020 года.

Собств. инф.
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