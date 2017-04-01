Лучше перебдеть

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Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Сергея ЛЕВЧЕНКО с заместителем главы МЧС России Александром ЧУПРИЯНОМ, который на днях посетил Приангарье., – заявил Александр Чуприян.Планируется, что в Иркутской области, в пяти пилотных муниципалитетах, дежурно-диспетчерские службы уже в этом году будут оснащены новым программным оборудованием. На эти цели выделяется около 1,5 миллиарда рублей.Программа развития АПК «Безопасный город» рассчитана до 2020 года.