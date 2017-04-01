Будет чисто

Месячник санитарной уборки города начинается в понедельник, 10 апреляСубботник – отличный повод сделать мир чище.
Фото Николая СТЕРНИНАИменно с этого момента всем организациям, предприятиям, управляющим компаниям и неравнодушным гражданам рекомендуется начинать приводить в порядок город после долгой зимы. Продлится уборка до 1 июня, так что времени для наведения чистоты достаточно.
Понятное дело, что убирать на городских улицах должны подрядные организации, которые получают за это деньги из бюджета. Они уже работают, и в администрации АГО нас заверили, что буквально ежедневно проверяют их работу. Просто мусора за зиму накопилось столько, что убрать его в один день никак не получится.
Однако есть такие территории, где убирать за бюджетный счёт не получится.
Анастасия КУРМАЗОВА
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