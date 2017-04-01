Более трёх тысяч иркутян приняло участие в митинге «Вместе против террора». Он прошёл 8 апреля в сквере им. Кирова в Иркутске. Митинг объединил людей, которых затронула трагедия, произошедшая в петербургском метро. Пришли участники разных политических партий, религиозных и национальных объединений, ветеранских, студенческих, молодежных и общественных движений и обычные жители. Они держали плакаты «Россию не сломать!», «Терроризм – наша общая беда и боль», «У террора нет религии» и отмечали, что всех объединило горе. На сцене был установлен свободный микрофон, слова в поддержку жителей Санкт-Петербурга, и в память о погибших мог сказать любой желающий. Участие в митинге принял Губернатор Сергей Левченко. Он не выступал со сцены, в интервью журналистам сказал, что трагедия его глубоко потрясла. - Иркутяне всегда откликаются на любую беду, чтобы ни происходило в любой точке Российской Федерации. То, что произошло в Санкт-Петербурге, затронуло у жителей Иркутской области. Это трагедия и каждый хочет пожелать жителям Санкт-Петербурга стойкости, мужества, сил, чтобы не сдаваться и выразились свои соболезнования родственникам погибших. К сожалению, во время теракта пострадал молодой иркутянин, Владимир, студент Санкт-Петербургского университета путей сообщения. У него есть проблемы со здоровьем, мы сейчас оказываем помощь его родителям, чтобы они съездили в Санкт-Петербург и поддержали сына во время операции, – в интервью журналистам сказал Губернатор Сергей Левченко.