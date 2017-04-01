На реализацию проекта «Народные инициативы» - 500 млн рублей

Участие в совещании приняли Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» Зоя Масловская, руководители региональных министерств, депутаты областного парламента.В рамках совещания был рассмотрен вопрос распределения субсидий на «Народные инициативы» в 2017 году. Большинством голосов было принято решение о распределении субсидий в текущем году между муниципальными образованиями пропорционально численности населения без учета коэффициента освоения средств в прошлые годы.- сообщил Александр Битаров.- сказала Марина Петрова. -Участники совещания еще раз обсудили перечень мероприятий, на которые не могут направляться средства «Народных инициатив». Эти мероприятия будут указаны в Положении о предоставлении и расходовании субсидии на реализацию данного проекта.