На реализацию проекта «Народные инициативы» - 500 млн рублей

В Правительстве региона под председательством первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства региона Александра Битарова состоялось совещание по реализации в 2017 году проекта «Народные инициативы».
Участие в совещании приняли Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» Зоя Масловская, руководители региональных министерств, депутаты областного парламента.
В рамках совещания был рассмотрен вопрос распределения субсидий на «Народные инициативы» в 2017 году. Большинством голосов было принято решение о распределении субсидий в текущем году между муниципальными образованиями пропорционально численности населения без учета коэффициента освоения средств в прошлые годы.
- В 2017 году на реализацию проекта «Народные инициативы» в областном бюджете предусмотрено 500 млн рублей. Это на 200 млн больше, чем в прошлом году. Дополнительная сумма будет направлена на реализацию проекта в муниципальных районах,
- сообщил Александр Битаров.- Минимальный размер субсидий составляет 50 тысяч рублей, максимальный – 10 млн рублей,
- сказала Марина Петрова. - Город Иркутск, как муниципальное образование с численностью выше 500 тысяч человек, в текущем году получит такую же сумму, как и в 2016-м, - 20 млн рублей.
Участники совещания еще раз обсудили перечень мероприятий, на которые не могут направляться средства «Народных инициатив». Эти мероприятия будут указаны в Положении о предоставлении и расходовании субсидии на реализацию данного проекта. irkobl.ru