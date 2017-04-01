День памяти Евгения Евтушенко пройдёт в Иркутске 13 апреля

В 12.00 начнет работу специально подготовленный зал, где будут транслироваться аудиозаписи, на которых свои стихи читает Евгений Евтушенко, слушать голос поэта можно будет на протяжении трех часов. В 16.00 на литературной встрече «Я сибирской породы» в режиме свободного литературного микрофона каждый сможет прочесть любимые стихи поэта. В 17.00 в библиотеке начнут демонстрировать фильмы из коллекции Иркутского областного кинофонда – документальный фильм-хроника «Мир глазами поэта» и художественная лента «Детский сад», в котором Евгений Евтушенко выступил в качестве актёра и режиссёра.Кроме того, в отделе абонемента откроется выставка книг и периодики «Поэт, который угадал эпоху». На ней будут представлены книги с произведениями и литературоведческие статьи, посвященные творчеству Евгения Евтушенко. На сайте электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья» собрана коллекция фотографий «Памяти Евтушенко» из фотоархива легендарного мастера Эдгара Брюханенко. Их можно увидеть из любой точки мира.