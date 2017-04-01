Чей подвал?

Что делать с бывшим бомбоубежищем

Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия КУРМАЗОВА

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Так, подвал дома № 5 в квартале 20 разделён на две части. Одна – обычное помещение с тепловым узлом и деревянными кладовками. Кладовки сейчас по требованиям пожарных не положены, но здесь довольно чисто, поэтому их пока не трогают.Вторая половина – отдельное помещение, в которое ведёт металлическая дверь с огромными запорными механизмами. Дверь проржавела насквозь и выглядит так, будто ей не меньше ста лет. На самом деле вовсе не сто, дом был построен в 1953 году. И вот там-то, за дверью, находится то, что все местные старожилы называют убежищем.- рассказывает нашей газете Анастасия ПИЛИПЕНКО, живущая здесь с момента постройки дома. -С этим помещением в доме связано немало слухов и историй. Говорят, через некоторое время там обосновалась маленькая мастерская по производству… зеркал! Одно из них до сих пор в квартире Анастасии висит. Мастерская работала, никому не мешала, как вдруг одна из жительниц дома попала в больницу. В её организме нашли немалое количество ртути! Следом за ней отправилась другая соседка, жившая этажом выше. Первую женщину звали Верой, и она от отравления токсичным металлом умерла. Вторую вроде бы удалось вылечить, вскоре эта семья уехала. Дом закрыли на капитальный ремонт. Но хоть время и было советское, делать его на совесть не стали. Например, положено было полы полностью перестелить, а рабочие просто перевернули доски.Потом местные жители использовали это помещение как склад личных вещей, в одной из комнат сосед даже попытался выкопать яму под хранение картошки… А потом грянули и вовсе тяжёлые для нашей страны времена, и в убежище поселились бомжи.Кстати, для них это оказалось и в самом деле идеальным убежищем. Есть свет, унитаз, раковина. Они там даже кое-какой уют навели, на свой вкус. Клеёнку на стенку приладили у раковины, плитку раздобыли где-то. Жильцы дома были не рады такому соседству, но терпели.Потом жизнь в стране стала понемногу налаживаться. Бомжи из подвала ушли, оставив там ужасную грязь. Соседи принялись делать ремонты кто во что горазд. Меняли батареи, делали перепланировку. При этом кто-то, очевидно, заложил вентиляцию. Не ту, которая на кухне, а ту, которая из подвала. Это было серьёзной ошибкой: в подвале сразу стало сыро, стену начал разъедать грибок.Известное дело: когда в подвале вода, страдает весь дом. Особенно если он всего лишь трёхэтажный и перекрытия деревянные. О проблеме стало известно не сразу, но когда поняли, что к чему, стали выяснять, кто же должен содержать это самое бомбоубежище. Управляющая компания, то есть муниципальный ЖЭК (раньше он по-другому назывался, теперь МУП ЖЭТ-2), заявила, что порядок там наведёт, а вот ремонтные работы не по их части. Потому что убежище – отдельный объект, который «неизвестно кому принадлежит». Своё обещание, кстати, жилищники выполнили, теперь в подвале полная чистота и пустота. Даже свет исправно горит. Только от сырости не помогает.Обратились жильцы и в муниципальную службу по ГО и ЧС.