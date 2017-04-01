Ручкой на бумаге

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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В Ангарске традиционно работали четыре площадки: библиотека на площади Ленина, центральная библиотека в 17 микрорайоне, лицей № 1 и АнГТУ. На нашей площадке, в библиотеке на площади Ленина, диктант написали 75 человек.В этом году организатором диктанта в нашем городе стала 30-летняя Ульяна АЛЁШИНА, руководитель молодежного клуба менеджеров центра «Гармония». Помогали ей волонтёры – школьники и студенты.Диктант я пишу во второй раз. Понятно, по работе, чтобы написать о нём объективно. А вот зачем другим это надо? Оглядываюсь и вижу новую тенденцию: меньше пенсионеров, больше детей. Со мной рядом Кирилл НИКОНОВ, 11-летний пятиклассник школы № 6. Отличник. Серьёзный парень, пришёл один.– рассказывает он.Дальше сидит Ольга БЕЛУГИНА, слесарь-сборщик электрощитового оборудования Иркутского завода низковольтных устройств. Она ходит на диктант каждый год. В 2014 году написала его на «пять», в остальные годы на «четыре». Для неё диктант уже традиция.Итак, автор Леонид ЮЗЕФОВИЧ в видеозаписи читает нам свой текст, написанный специально для диктанта. Написал он три варианта о городах, в которых жил: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Нашему региону достался «Санкт-Петербург. Нева». Похож на сочинение школьника типа «Лондон – столица Великобритании». Но все необходимое в нём есть: орфограммы, пунктограммы. Перед диктантом нам напомнили: слова «земля», «луна» и «солнце» пишутся с заглавной буквы, только если используются как астрономические понятия. Поэтому на полотнах «Ангарск Лучший город на Земле» (пунктуацию сохраняем) было аж две (!) ошибки: отсутствие тире и земля с заглавной буквы.Наш «диктатор» (так шутя называют организаторы того, кто озвучивает текст) - учитель русского языка школы № 4 Татьяна Валентиновна МАСАЛЬСКАЯ. Всё провела громко, чётко, профессионально.После сдачи работ нам довелось услышать спор: «диктатор» соседнего зала, опытный учитель русского языка школы № 10 Ольга Юрьевна ГЕНЕРАЛОВА обсуждала с коллегами наличие запятой в предложении «В отличие от неба вода здесь не свободна, она говорит о могуществе империи, сумевшей заковать её в гранит». По правилам после конструкции «В отличие от неба» запятой быть не должно, но в оригинале текста она есть, и новосибирцы, главные организаторы диктанта, её даже обосновывают! Так что некоторых, в том числе меня, при выдаче работ ждет сюрприз… А нормы русского языка, видать, в Западной и Восточной Сибири уже разошлись.