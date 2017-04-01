Без году век

Военные комиссариаты отпраздновали 99-ю годовщину со дня образования

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Ольга КНЯЗЕВА

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У нашего ангарского военкомата история чуть-чуть короче. Он ровесник города, 12 октября отметит 66 лет. За это время сменилось 13 военкомов. А с апреля 2014 года ангарское отделение возглавляет 14-й по счёту военный комиссар, Вячеслав Петряев.Сейчас в ангарском военкомате трудится 61 человек. И большинство из них женщины. Многие работают больше 25 лет. Их наградили медалями «За безупречную службу». Сложно им работать с призывниками? Привыкли. А вот руководить женским коллективом, к этому привыкнуть нельзя, признаётся военком. Благо все опытные, выполнять приказы научились давно.