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Без году век


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Сегодня, 14:10
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Военные комиссариаты отпраздновали 99-ю годовщину со дня образования

Когда можно услышать песню в живом исполнении от военкома? Разве что по очень серьезному поводу. Как раз такой был 8 апреля. Отмечали сразу два праздника – 99 лет со дня образования военных комиссариатов и День сотрудников военкомата. В подарок своим сослуживцам, подчинённым, ветеранам военкомата Вячеслав ПЕТРЯЕВ исполнил песню Дениса МАЙДАНОВА «Флаг моего государства».

Без году век
У нашего военкома оказался хорошо поставленный баритон.
Фото автора


У нашего ангарского военкомата история чуть-чуть короче. Он ровесник города, 12 октября отметит 66 лет. За это время сменилось 13 военкомов. А с апреля 2014 года ангарское отделение возглавляет 14-й по счёту военный комиссар, Вячеслав Петряев.

- Военкомат и есть то связующее звено между гражданским населением и военными. Мобилизация, призыв, отправка на пенсию, льготы - все эти задачи выполняем только мы.

Сейчас в ангарском военкомате трудится 61 человек. И большинство из них женщины. Многие работают больше 25 лет. Их наградили медалями «За безупречную службу». Сложно им работать с призывниками? Привыкли. А вот руководить женским коллективом, к этому привыкнуть нельзя, признаётся военком. Благо все опытные, выполнять приказы научились давно.

- Я только сохраняю те традиции, которые заложили мои предшественники. Александр БОНДАРЧУК, которого я сменил на этом посту, возглавлял комиссариат 7 лет. А проработал здесь целых 13. Наш военкомат знает много почётных работников, настоящих офицеров. Приятно, что некоторые из них пришли сегодня нас поздравить.

Ольга КНЯЗЕВА

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