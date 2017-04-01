ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА

Какому парку повезёт?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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На официальном сайте администрации АГО появилось объявление: гражданам предлагают выбрать парк, подлежащий благоустройству уже в 2017 году. На это ангарчанам дали всего неделю (с 31 марта до 7 апреля). Т.е. придумать, оформить, принести в управление по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи, что в «Саянах», в рабочее время. Но, главное, об этом еще надо было узнать!..Дело хорошее – уже в этом году нам благоустроят какой-то парк! Но удивлению нет предела: почему вы спрашиваете какой?Может,в который несколько лет назад уже вбухали миллионы? Да так аккуратно, что даже незаметно…который буквально пару лет назад капитально отремонтировали, сменив всю ограду по периметру на 2,7 миллиона рублей и устроив там музей под открытым небом? Обещали ещё сделать там роскошный фонтан с подсветкой, но не вышло.Тоже не так давно благоустроенный и уже в ближайший месяц ожидающий частичную реконструкцию в связи с установкой там ко Дню города монумента воинам-первостроителям.Уже облагорожен.Но ведь именно с него и должны начать в этом году. Ещё в декабре прошлого года администрация презентовала проект его масштабного благоустройства: площадки большого тенниса, пляжного волейбола, воркаута, веревочный парк, ботанический сад с искусственным водоёмом, сад камней, летняя эстрада, беседки, колесо обозрения и т.д. Всё, сказали, будет, в административной газете напечатали сроки, фотографии проектов. Что ещё горожане могут предложить? Можем только пожелать: ребята, белок не спугните.Так о каких предложениях идёт речь, если остался толькоХотя нет, позапрошлым летом здесь тоже благоустраивали: нелепой голубой краской вымазали чашу исторического фонтана, фотографии у которого делает каждый, кто хотя бы проездом пересёк границу нашего города.А ещё каждое лето «благоустроители» в этот парк привозят малые скульптурные формы – металлические каркасы с землёй, которые должны по-европейски быть засажены цветами. Но у нас не получается по-европейски! Цветы сидят в них плешиво, а чтобы последние не повыдергали, эту «красоту» ещё и лентой огораживают: