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ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА


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Сегодня, 14:21
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Какому парку повезёт?

В последнее время администрация города часто предлагает горожанам разделить с ней бремя ответственности. Подскажите нам, где ямы на дорогах. Проголосуйте за бренд. Придумайте название молодёжному центру. Вроде дают народу возможность высказаться. Но ведь народные предложения не слышат! Ямы остались, бренд многим не понравился, молодёжный центр всё равно назвали по-своему. Сегодня ещё один пример иллюзии народного выбора.

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
В парке за ДК «Современник», кроме покрышек, появилась опасная конструкция.

На официальном сайте администрации АГО появилось объявление: гражданам предлагают выбрать парк, подлежащий благоустройству уже в 2017 году. На это ангарчанам дали всего неделю (с 31 марта до 7 апреля). Т.е. придумать, оформить, принести в управление по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи, что в «Саянах», в рабочее время. Но, главное, об этом еще надо было узнать!..

Дело хорошее – уже в этом году нам благоустроят какой-то парк! Но удивлению нет предела: почему вы спрашиваете какой?

Может, парк за ДК «Современник», в который несколько лет назад уже вбухали миллионы? Да так аккуратно, что даже незаметно… Или парк за Дворцом ветеранов «Победа», который буквально пару лет назад капитально отремонтировали, сменив всю ограду по периметру на 2,7 миллиона рублей и устроив там музей под открытым небом? Обещали ещё сделать там роскошный фонтан с подсветкой, но не вышло.

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
Парк за ДК «Нефтехимик». Чтобы не гадать, куда и на что пустить деньги, надо выйти из кабинетов.

Или парк строителей? Тоже не так давно благоустроенный и уже в ближайший месяц ожидающий частичную реконструкцию в связи с установкой там ко Дню города монумента воинам-первостроителям. Сквер у музея Победы? Уже облагорожен.

Парк имени 10-летия Ангарска? Но ведь именно с него и должны начать в этом году. Ещё в декабре прошлого года администрация презентовала проект его масштабного благоустройства: площадки большого тенниса, пляжного волейбола, воркаута, веревочный парк, ботанический сад с искусственным водоёмом, сад камней, летняя эстрада, беседки, колесо обозрения и т.д. Всё, сказали, будет, в административной газете напечатали сроки, фотографии проектов. Что ещё горожане могут предложить? Можем только пожелать: ребята, белок не спугните.

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
Парк за Дворцом ветеранов «Победа». Вместо планируемого фонтана – опасная площадка.

Так о каких предложениях идёт речь, если остался только парк за ДК «Нефтехимик»? Хотя нет, позапрошлым летом здесь тоже благоустраивали: нелепой голубой краской вымазали чашу исторического фонтана, фотографии у которого делает каждый, кто хотя бы проездом пересёк границу нашего города.

А ещё каждое лето «благоустроители» в этот парк привозят малые скульптурные формы – металлические каркасы с землёй, которые должны по-европейски быть засажены цветами. Но у нас не получается по-европейски! Цветы сидят в них плешиво, а чтобы последние не повыдергали, эту «красоту» ещё и лентой огораживают: «Не подходи!»

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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