АЭХК расширит общепромышленную деятельность

Глава региона осмотрел производственную площадку предприятия и принял участие в совещании с президентом АО «ТВЭЛ» Юрием Олениным, заместителем Председателя Правительства региона Антоном Логашовым, генеральным директором АО «АЭХК» Александром Дудиным, представителями исполнительной власти региона и муниципалитета.Ангарский электролизный химический комбинат основан в 1954 году и до 2014 года представлял собой комплекс сублиматного (конверсионного) и разделительного производств. В связи со строительством нового конверсионного завода на АО «Сибирский химический комбинат» в г. Северск Томской области руководством Росатома было принято решение об остановке с 1 апреля 2014 года сублиматного производства на АО «АЭХК» с последующим выводом его из эксплуатации. Основной вид деятельности предприятия - услуги по обогащению гексафторида урана.В настоящее время промышленная площадка комбината обладает свободными производственными площадями, развитой транспортной инфраструктурой и системой обеспечения энергоресурсами. Перспективы развития комбината рассматриваются в двух направлениях. Первый - проведение работ по выводу из эксплуатации зданий и сооружений остановленных производств. В 2016 году АЭХК вошел в федеральную целевую программу, которая предполагает финансирование работ по данному направлению. Второй - это открытие неядерных бизнесов. В целях замещения ядерных производств на площадке АО «АЭХК» в разработке находится четыре проекта общепромышленной деятельности:- сказал Сергей Левченко. -Как отметил глава региона, Правительство области готово оказывать содействие в развитии на площадке АЭХК неядерных производств и привлекать инвесторов с якорными проектами. Для этого принято решение создать рабочую группу в составе представителей Правительства Иркутской области, АО «ТВЭЛ», администрации АГО и АЭХК, которую возглавит Антон Логашов.- Есть все предпосылки к тому, - подчеркнул Юрий Оленин, - что при поддержке областного и городского руководства площадка ТВЭЛ в Ангарске приобретет качественно новый облик, а развернутые здесь инновационные производства станут создавать продукты, которыми не только Иркутская область, но и Россия будут гордиться. Сосредоточенный на АЭХК высокоинтеллектуальный кадровый потенциал – гарантия того, что проект будет успешным.Сергей Левченко отметил, что будет продолжаться сотрудничество в социальной сфере: