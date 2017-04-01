Пикет сотрудников компании "Дитэко"

Сотрудники нефтеперерабатывающей компании "Дитэко" в Ангарске вышли накануне, 12 апреля, на пикет в связи с длительной невыплатой заработной платы. По заявлению участников акции протеста, предприятие накопило многомиллионную задолженность перед работниками.
У компании "Дитэко" есть список должников. Это те организации, которые поставляли нефтяникам сырье на переработку и оплачивали готовую продукцию. Сейчас в нефтеперерабатывающей компании находится готовый, но неоплаченный продукт на сумму 300 млн рублей. Юридически он принадлежит другой организации, поэтому реализовать его для погашения собственных долгов нельзя. Споры "Дитэко" с должниками сейчас рассматриваются в Арбитражном суде Иркутской области.— У людей ипотеки, кредиты. Детей надо кормить, одевать, обувать, потому что нет никакого дохода, на что жить-то? Они бы посидели четыре месяца без зарплаты, я бы посмотрел на них,
— сетует машинист тепловоза АО ПК "Дитэко" Геннадий Шелепов.
В уведомлении о предстоящем сокращении численности штата говорится о том, что первый этап увольнений начнется 10 июля. Без работы останутся 353 человека.
В прокуратуре заверили, что дело передадут судебным приставам. Как только на банковских счетах организации появятся деньги, то их сразу же перечислят на выплату заработной платы сотрудникам.
Сообщает ИА IrkutskMedia
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