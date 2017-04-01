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Мошенники в Ангарске оживились


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Сегодня, 13:31
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Полиция призывает местных жителей к бдительности.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности: в Ангарске активизировались злоумышленники, похищающие ценности под предлогами снятия порчи и избавления от недугов.

Несколько похожих обращений от женщин пенсионного возраста зафиксировали дежурные части полиции АГО. Незнакомые женщины цыганской внешности пытались проникнуть к ним в квартиры под предлогом лечения головных болей или снятия порчи. Пенсионерки отреагировали на подозрительных незнакомок правильно. В дом не впустили, в полицию сообщили.

Полицейские Ангарска рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы не попасть под влияние мошенников. По возможности избегайте общения с упомянутым контингентом, прерывайте контакт при первой же возможности. Не заключайте с ними сделок, не совершайте покупок. Проявляйте бдительность и осторожность в общении с неизвестными «доброжелателями», пытающимися сделать «доброе дело», используя при этом методы выманивания денег, ценностей, либо другого имущества. Не доверяйте незнакомцам.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
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