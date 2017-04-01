Мошенники в Ангарске оживились

Полиция призывает местных жителей к бдительности.



Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности: в Ангарске активизировались злоумышленники, похищающие ценности под предлогами снятия порчи и избавления от недугов.



Несколько похожих обращений от женщин пенсионного возраста зафиксировали дежурные части полиции АГО. Незнакомые женщины цыганской внешности пытались проникнуть к ним в квартиры под предлогом лечения головных болей или снятия порчи. Пенсионерки отреагировали на подозрительных незнакомок правильно. В дом не впустили, в полицию сообщили.



Полицейские Ангарска рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы не попасть под влияние мошенников. По возможности избегайте общения с упомянутым контингентом, прерывайте контакт при первой же возможности. Не заключайте с ними сделок, не совершайте покупок. Проявляйте бдительность и осторожность в общении с неизвестными «доброжелателями», пытающимися сделать «доброе дело», используя при этом методы выманивания денег, ценностей, либо другого имущества. Не доверяйте незнакомцам.



Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.