Мы это можем

Ремонт как способ жить интересно

В гостях побывала

Оксана ТИХАЯ,

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Но сейчас мы расскажем о другом. Как двум супругам-бюджетникам с физкультурным образованием удалось сделать из обычной квартиры стильное помещение с массой полезных и оригинальных решений. Потому что одно дело отремонтировать квартиру, имея тугой кошелёк и возможность пригласить самых крутых дизайнеров. И совсем другое, сделать это рядовым ангарчанам, живущим от зарплаты до зарплаты.Исходные данные: 80,8 квадратных метра в трехкомнатной квартире в старой части города. Супруги Антоновы живут здесь с 1985 года, вырастили двоих детей. В этой квартире всё, как в журналах. Неповторима и стильна каждая комната. Традиционен лишь большой зал.(квартира на последнем этаже. - Прим. автора)., - шутит хозяйка.Когда однажды она в очередной раз вызвала работников ЖЭКа зафиксировать протечки, преодолев смущение, те попросили у хозяйки разрешения посмотреть всю квартиру. Настолько тут всё необычно., - рассказывает Ольга.Бывшая детская, а ныне гостевая, носит название «африканской комнаты». Сначала хозяйка хотела сделать её в традиционном стиле, развесив по стенам семейные фото. Но выбирая для мебели комбинированные фасады венге с коричнево-оранжевыми полосками, почувствовала, как на неё отчетливо повеяло саванной. Так с мужем и решили: пусть будет Африка!Кашпо в виде жирафа и зебры, соответствующие шторы, обивка дивана с тиграми и слонами сложились в цельную картинку. Точку в интерьере поставил ковер с принтом зебры на полу, привезенный подругой из Томска. Во встроенных шкафах Ольга держит постельное белье и одежду. А в шкафу под телевизором удачно спряталась морозильная камера.Спальня у Антоновых небольшая, всего 11 квадратных метров. Но и тут хозяйка умудрилась разместить всё необходимое. К слову, эта комната самая светлая, и именно здесь Ольга шьет любимых кукол. Изюминкой интерьера стал закругленный с одной стороны потолок, скрывающий ступенчатые балки, которые когда-то нависали над спальным ложем. Острые углы над постелью ни к чему, решила Ольга. И дело даже не в фэн-шуе. А в том, что она не приемлет всё стандартное. Поэтому в её спальне нет люстры или точечных светильников, зато висят в ряд четыре белых керамических плафона, удачно попадающих в тон полоски обоев.Любимое место в доме – кухня, решенная в позитивных оранжево-зеленых тонах. «Я очень люблю бывать в гостях, но еще больше - принимать у себя», признается хозяйка. Кухню она делала 11 лет назад, но так всё спланировала, что еще долго не захочется менять ни одной детали. От пола с электроподогревом исходит тепло. Батареи не видно, под окном шкафчик по типу зимнего холодильника с необходимыми на кухне мелочами и домашней аптечкой. Но несколько звеньев батареи хозяйка на всякий случай всё же оставила, спрятав их за шторой. Мало ли что.Присев за круглый стол, замечаю скрытую от глаз щель между холодильником и откосом окна. На стенку набиты крючки, где висят сковородки. По себе знаю, как трудно найти подходящее место для этой объемной кухонной утвари. А тут замечательное грамотное решение, максимально использующее «мёртвую» зону.На столе яркая фисташковая скатерть с тефлоновым покрытием. Но ведь кухня – место, где постоянно что-то проливается, пачкается и т. д. Почему же скатерть так безупречна?- делится маленькими хитростями Антонова.Стол стоит в полукруглой нише, имитирующей кирпичную кладку, к которой Ольга сама приложила руку. Она долго искала нужный цвет. Обратилась за помощью к мастерам, которые составляют колористические образцы, но энтузиазма не увидела. Поэтому добилась нужного оттенка сама, по капле добавляя цвет.Самые свежие и новые в ее квартире ванная и коридор.