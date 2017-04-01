Мы это можем

Ремонт как способ жить интересноОльга АНТОНОВА первая в городе стала учить ангарчанок новой в городе гимнастике - калланетике. На её занятия не годами, а десятилетиями ходят и студентки, и пенсионерки. Вместе с соседями на Новый год она ставит в общем коридоре украшенную елку. Не хуже профессионального тамады проводит дни рождения друзей. А не так давно неожиданно для себя увлеклась шитьём авторских лоскутных кукол.Украсить стену можно даже камнями.
Но сейчас мы расскажем о другом. Как двум супругам-бюджетникам с физкультурным образованием удалось сделать из обычной квартиры стильное помещение с массой полезных и оригинальных решений. Потому что одно дело отремонтировать квартиру, имея тугой кошелёк и возможность пригласить самых крутых дизайнеров. И совсем другое, сделать это рядовым ангарчанам, живущим от зарплаты до зарплаты.
Исходные данные: 80,8 квадратных метра в трехкомнатной квартире в старой части города. Супруги Антоновы живут здесь с 1985 года, вырастили двоих детей. В этой квартире всё, как в журналах. Неповторима и стильна каждая комната. Традиционен лишь большой зал. - Это потому, что нас постоянно топит с крыши
(квартира на последнем этаже. - Прим. автора). Только это и мешает мне развернуться
, - шутит хозяйка.
Когда однажды она в очередной раз вызвала работников ЖЭКа зафиксировать протечки, преодолев смущение, те попросили у хозяйки разрешения посмотреть всю квартиру. Настолько тут всё необычно. - Я никогда не ремонтировала квартиру сразу целиком: для этого надо слишком много финансов. Года три я обдумываю, как и что у меня будет. Записываю идеи, увиденные в передачах про ремонт, в специальный толстый блокнот, коплю деньги и лишь потом приступаю к исполнению задуманного.
“Африканская” комната, с которой всё началось.
Как многие, делаю по комнате примерно раз в 5 лет и, получается, живу в состоянии хронического ремонта
, - рассказывает Ольга.
Бывшая детская, а ныне гостевая, носит название «африканской комнаты». Сначала хозяйка хотела сделать её в традиционном стиле, развесив по стенам семейные фото. Но выбирая для мебели комбинированные фасады венге с коричнево-оранжевыми полосками, почувствовала, как на неё отчетливо повеяло саванной. Так с мужем и решили: пусть будет Африка!
Кашпо в виде жирафа и зебры, соответствующие шторы, обивка дивана с тиграми и слонами сложились в цельную картинку. Точку в интерьере поставил ковер с принтом зебры на полу, привезенный подругой из Томска. Во встроенных шкафах Ольга держит постельное белье и одежду. А в шкафу под телевизором удачно спряталась морозильная камера.
Спальня у Антоновых небольшая, всего 11 квадратных метров. Но и тут хозяйка умудрилась разместить всё необходимое. К слову, эта комната самая светлая, и именно здесь Ольга шьет любимых кукол. Изюминкой интерьера стал закругленный с одной стороны потолок, скрывающий ступенчатые балки, которые когда-то нависали над спальным ложем. Острые углы над постелью ни к чему, решила Ольга. И дело даже не в фэн-шуе. А в том, что она не приемлет всё стандартное. Поэтому в её спальне нет люстры или точечных светильников, зато висят в ряд четыре белых керамических плафона, удачно попадающих в тон полоски обоев. Шторы в клетку, круглый стол, скатерть, кирпичная кладка, декоративные тарелки. Ничего особенного, а выглядит на миллион!
Любимое место в доме – кухня, решенная в позитивных оранжево-зеленых тонах. «Я очень люблю бывать в гостях, но еще больше - принимать у себя», признается хозяйка. Кухню она делала 11 лет назад, но так всё спланировала, что еще долго не захочется менять ни одной детали. От пола с электроподогревом исходит тепло. Батареи не видно, под окном шкафчик по типу зимнего холодильника с необходимыми на кухне мелочами и домашней аптечкой. Но несколько звеньев батареи хозяйка на всякий случай всё же оставила, спрятав их за шторой. Мало ли что.
Присев за круглый стол, замечаю скрытую от глаз щель между холодильником и откосом окна. На стенку набиты крючки, где висят сковородки. По себе знаю, как трудно найти подходящее место для этой объемной кухонной утвари. А тут замечательное грамотное решение, максимально использующее «мёртвую» зону.
На столе яркая фисташковая скатерть с тефлоновым покрытием. Но ведь кухня – место, где постоянно что-то проливается, пачкается и т. д. Почему же скатерть так безупречна? - Я не люблю клеёнки, несмотря на их практичность. Не думайте, что это парадно-выходной вариант. Даже когда внучки были совсем маленькие, я никогда не убирала скатерть: приучать к эстетике нужно с детства. Стряпая, я снимаю скатерть. Под ней прозрачная силиконовая клеёнка, которая плотно прилегает, не скользит при раскатывании теста и легко вытирается. А пятна от еды на скатерти удаляю средством “Амвэй”,
- делится маленькими хитростями Антонова.
Стол стоит в полукруглой нише, имитирующей кирпичную кладку, к которой Ольга сама приложила руку. Она долго искала нужный цвет. Обратилась за помощью к мастерам, которые составляют колористические образцы, но энтузиазма не увидела. Поэтому добилась нужного оттенка сама, по капле добавляя цвет.
Самые свежие и новые в ее квартире ванная и коридор.
В гостях побывала
Оксана ТИХАЯ,
фото автора
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