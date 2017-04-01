Совсем не Пасха

Что отмечают евреи веснойВ минувшее воскресенье, комментируя падающий снег, многие говорили: «Еврейской Пасхи без снега не бывает». Неизвестно, откуда появилась такая примета, однако она почти всегда работает! Но с праздником Песах, который несведущие люди считают еврейской Пасхой, на самом деле это никак не связано. Хотя бы потому, что Песах родом оттуда, где снега отродясь не было.Вот так традиционно сервируется стол на Песах.
Фото Николая СТЕРНИНА
В минувшую субботу во Дворце ветеранов “Победа“ еврейское национальное общество встречало Песах. Праздник продлится неделю, с 11 по 17 апреля.
Песах переводится как «прошедший мимо». И отмечают в эти дни исход евреев из Египта, то есть события, которые описываются в Ветхом Завете. История эта полна знамений и чудес. Мальчик Моисей, чудом выживший, попавший в дом фараона, потом увидевший несгорающий куст и услышавший голос Бога, говорящий вывести евреев из рабства… Потом десять казней египетских, убиенные младенцы (все, кроме еврейских, отсюда и название праздника) и, наконец, проход по дну моря, раздвинувшего свои волны для Моисеева народа. Всё это и вспоминают в праздник, читая книгу, которая повествует о событиях более чем трёхтысячелетней давности (Агаду). Традиции праздника связаны с освобождением из рабства. В отличие от большинства наших (да и не только) праздников веселья не предполагается.
Еда не для удовольствия
Праздник – это прежде всего стол, ведь еда – это выражение традиций. Песах начинают праздновать вечером 10 апреля (дата праздника каждый год меняется) за ужином. Ужин призван напомнить, что много лет евреи были рабами, приравнивались к скоту, который пасли, выполняли самую тяжёлую работу, вообще жилось им очень и очень плохо. Иначе не ушли бы они из Египта куда глаза глядят.
Во главе стола особое блюдо - кеар. В нём должно лежать сразу несколько угощений, каждое из которых символично. В этот день едят только мацу – пресный бездрожжевой хлеб, сделанный из муки и воды. Потому что убегающие из рабства хозяйки, конечно, не могли напечь ничего другого.
Макать мацу надо в солёную воду, она символизирует слёзы, которые пролили евреи за время рабства.
Там же, на блюде, должна быть горькая зелень, смесь толчёных орехов, изюма, тёртых яблок и вина или виноградного сока (символизирует глину, которую месили, чтобы строить дома египтянам), мясо барана, обязательно на косточке. Это жертвенный агнец, который спас еврейских младенцев, его кровью обмазывали дверные косяки, и смерть обходила дома стороной.
Анастасия КУРМАЗОВА
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