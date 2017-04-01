Совсем не Пасха

Что отмечают евреи весной

Фото Николая СТЕРНИНА

Еда не для удовольствия



Анастасия КУРМАЗОВА

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В минувшую субботу во Дворце ветеранов “Победа“ еврейское национальное общество встречало Песах. Праздник продлится неделю, с 11 по 17 апреля.Песах переводится как «прошедший мимо». И отмечают в эти дни исход евреев из Египта, то есть события, которые описываются в Ветхом Завете. История эта полна знамений и чудес. Мальчик Моисей, чудом выживший, попавший в дом фараона, потом увидевший несгорающий куст и услышавший голос Бога, говорящий вывести евреев из рабства… Потом десять казней египетских, убиенные младенцы (все, кроме еврейских, отсюда и название праздника) и, наконец, проход по дну моря, раздвинувшего свои волны для Моисеева народа. Всё это и вспоминают в праздник, читая книгу, которая повествует о событиях более чем трёхтысячелетней давности (Агаду). Традиции праздника связаны с освобождением из рабства. В отличие от большинства наших (да и не только) праздников веселья не предполагается.Праздник – это прежде всего стол, ведь еда – это выражение традиций. Песах начинают праздновать вечером 10 апреля (дата праздника каждый год меняется) за ужином. Ужин призван напомнить, что много лет евреи были рабами, приравнивались к скоту, который пасли, выполняли самую тяжёлую работу, вообще жилось им очень и очень плохо. Иначе не ушли бы они из Египта куда глаза глядят.Во главе стола особое блюдо - кеар. В нём должно лежать сразу несколько угощений, каждое из которых символично. В этот день едят только мацу – пресный бездрожжевой хлеб, сделанный из муки и воды. Потому что убегающие из рабства хозяйки, конечно, не могли напечь ничего другого.Макать мацу надо в солёную воду, она символизирует слёзы, которые пролили евреи за время рабства.Там же, на блюде, должна быть горькая зелень, смесь толчёных орехов, изюма, тёртых яблок и вина или виноградного сока (символизирует глину, которую месили, чтобы строить дома египтянам), мясо барана, обязательно на косточке. Это жертвенный агнец, который спас еврейских младенцев, его кровью обмазывали дверные косяки, и смерть обходила дома стороной.