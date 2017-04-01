Как ангарчане принимали Георгия ГРЕЧКОУмер Георгий ГРЕЧКО, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, доктор физико-математических наук и - мало кто знает - почетный комсомолец города Ангарска.Июль 1978 г., Ангарск. Георгий ГРЕЧКО, Василий СУМИН, первый секретарь Ангарского горкома КПСС, Борис БЛУДОВ, генеральный директор АНХК (слева направо). За ними - Виталий НОВИЧКОВ.
Напомним нашим читателям, что Георгий ГРЕЧКО и Юрий РОМАНЕНКО 96 суток находились на орбите на космическом корабле «Союз-28», приземлились 10 марта 1978 года. А в июле того же года 47-летний Георгий Гречко приезжал в Ангарск вместе с женой Маргаритой и сыном Михаилом. Летчик-космонавт провел в нашем городе несколько дней, два дня был на Байкале. В этой поездке его сопровождал Виталий НОВИЧКОВ, в то время директор спортивного лагеря «Ангара» нефтехимической компании. Виталий Николаевич согласился рассказать нашей газете об этой встрече.Памятное фото с подписью от космонавта ГРЕЧКО Виталию НОВИЧКОВУ. - Вечером на банкете в «Ангаре» Б.А. БЛУДОВ, генеральный директор АНХК, сказал мне, что завтра ранним утром мы с Гречко на вертолетах полетим на рыбалку. Я думал, что он пошутил – вертолета-то у нас не было, но меня подняли ранним утром, и мы действительно полетели в Баргузинский заповедник на вертолете, который взяли напрокат у подшефной дивизии ракетчиков. Летели впятером: Георгий Гречко с сыном, Вячеслав ПЛУЖНИКОВ, председатель СК «Ангара», я и подполковник-военный. Покружили над Байкалом, чтобы показать гостю красоту нашего озера. Космонавт был в восторге, не отрывался от иллюминатора, сожалел только, что не взял собой фотоаппарат.
Ольга КРАСНОВА,
фото из архива
Виталия НОВИЧКОВА
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