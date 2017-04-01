Как ангарчане принимали Георгия ГРЕЧКО

Ольга КРАСНОВА,

фото из архива

Виталия НОВИЧКОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Напомним нашим читателям, что Георгий ГРЕЧКО и Юрий РОМАНЕНКО 96 суток находились на орбите на космическом корабле «Союз-28», приземлились 10 марта 1978 года. А в июле того же года 47-летний Георгий Гречко приезжал в Ангарск вместе с женой Маргаритой и сыном Михаилом. Летчик-космонавт провел в нашем городе несколько дней, два дня был на Байкале. В этой поездке его сопровождал Виталий НОВИЧКОВ, в то время директор спортивного лагеря «Ангара» нефтехимической компании. Виталий Николаевич согласился рассказать нашей газете об этой встрече.