.
,

Гранитные берега


0

Сегодня, 18:52
 Количество просмотров: 88
    

Берегоукрепление реки Китой никак не связано со строительством набережной

На последнем заседании Думы АГО стало известно, что Ангарск получил из федерального бюджета дополнительно 287 миллионов рублей на берегоукрепление Китоя, в районе микрорайонов Старица и Кирова.

Гранитные берега
Буровая установка готовит берег к сваям.

Напомним, что эти работы ведутся с прошлого года. Главный представитель заказчика, руководитель службы муниципального хозяйства Андрей САФРОНОВ рассказал нашей газете, что уже сделано и какие планы на будущее.

- Сейчас мы переместились на участок под Старицей. Ведём переговоры с генеральным подрядчиком о сокращении сроков работ в два раза. К счастью, погода нам хорошо помогла. Если будем работать в прежнем темпе, то успеем всё закончить уже к концу этого года.

С чего всё началось? Большое наводнение 2001 года изменило русло Китоя. Динамическая ось течения приблизилась к правому берегу - тому самому, на котором стоят микрорайоны Старица и Кирова. Вода постоянно подмывала грунт, что привело к обрушению берегов. За более чем десять лет обрыв почти вплотную приблизился к жилым домам. Нужно было срочно принимать решение: либо расселять людей, либо укреплять берег.

Гранитные берега
Так делаются матрацы «рено», которые станут основой нового берега реки.

Решение принималось после подробного обследования, в котором принимали участие специалисты МЧС Иркутской области, Министерства природы и экологии, Ростехнадзора, федерального агентства по речным ресурсам. В 2014 году специально созданная комиссия пришла к выводу: необходимо строить защитную дамбу. В определённом смысле Ангарску повезло: в том же году был подписан контракт с ЗАО «ПК «Дитэко» о безвозмездном выполнении работ по разработке проектно-сметной документации. «Дитэко» тогда еще нормально работало.

В 2015 году проект был готов и прошёл все необходимые экспертизы. Это позволило получить финансирование не только из областного (47 миллионов рублей), но и из федерального бюджета (283 миллиона 800 тысяч рублей). Общая цена контракта составляет 355 миллионов 939 тысяч рублей, генеральный подрядчик – ООО «Сибна».

Деньги начали поступать в Ангарск в конце 2016 года, и сразу же начали работать. Сейчас, когда снег окончательно растаял, можно посмотреть на масштаб работ. А он впечатляет.

Укрепляются два участка: 390 метров в районе Кирова и 801 метр в районе Старицы. То есть укрепляют берег только там, где это действительно необходимо, где река делает поворот, на так называемых «отбойных участках». Все стихийные места отдыха ангарчан в этом районе останутся нетронутыми. Сейчас уже подготовлены откосы, начаты работы по подготовке «матрацев», на которых потом и будут устанавливаться конструкции, держащие берег.

Что за матрацы?

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Бронза на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок
На двух турнирах по гимнастике - девять золотых медалей.
Соревнования по велоспорту «Весенние ветра» состоялись в Шелехове
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
«Зебра» не спасает
Обнаружены 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске
Студенты обокрали школу
Все новости категории

Общество
Минус три тысячи
Гранитные берега
Помедленнее, я записываю
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (171)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru