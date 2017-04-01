Гранитные берега

Берегоукрепление реки Китой никак не связано со строительством набережной

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Напомним, что эти работы ведутся с прошлого года. Главный представитель заказчика, руководитель службы муниципального хозяйства Андрей САФРОНОВ рассказал нашей газете, что уже сделано и какие планы на будущее.С чего всё началось? Большое наводнение 2001 года изменило русло Китоя. Динамическая ось течения приблизилась к правому берегу - тому самому, на котором стоят микрорайоны Старица и Кирова. Вода постоянно подмывала грунт, что привело к обрушению берегов. За более чем десять лет обрыв почти вплотную приблизился к жилым домам. Нужно было срочно принимать решение: либо расселять людей, либо укреплять берег.Решение принималось после подробного обследования, в котором принимали участие специалисты МЧС Иркутской области, Министерства природы и экологии, Ростехнадзора, федерального агентства по речным ресурсам. В 2014 году специально созданная комиссия пришла к выводу: необходимо строить защитную дамбу. В определённом смысле Ангарску повезло: в том же году был подписан контракт с ЗАО «ПК «Дитэко» о безвозмездном выполнении работ по разработке проектно-сметной документации. «Дитэко» тогда еще нормально работало.В 2015 году проект был готов и прошёл все необходимые экспертизы. Это позволило получить финансирование не только из областного (47 миллионов рублей), но и из федерального бюджета (283 миллиона 800 тысяч рублей). Общая цена контракта составляет 355 миллионов 939 тысяч рублей, генеральный подрядчик – ООО «Сибна».Деньги начали поступать в Ангарск в конце 2016 года, и сразу же начали работать. Сейчас, когда снег окончательно растаял, можно посмотреть на масштаб работ. А он впечатляет.Укрепляются два участка: 390 метров в районе Кирова и 801 метр в районе Старицы. То есть укрепляют берег только там, где это действительно необходимо, где река делает поворот, на так называемых «отбойных участках». Все стихийные места отдыха ангарчан в этом районе останутся нетронутыми. Сейчас уже подготовлены откосы, начаты работы по подготовке «матрацев», на которых потом и будут устанавливаться конструкции, держащие берег.Что за матрацы?