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Благодарите доктора!


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Сегодня, 17:34
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Конкурс «Народный врач» проводится в Ангарске в четвертый раз по инициативе страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед».

Нашей газете рассказала начальник Ангарского отделения Иркутского филиала АО «СК «СОГАЗ-Мед» Анастасия ГОРДИНА рассказала нашей газете:

- Во всех лечебных учреждениях, работающих в системе ОМС, установлены ящички с надписью «Народный врач» и названием нашей компании. В них надо опустить заполненную анкету, которая лежит рядом или находится в регистратуре. Отзыв о враче, которого вы считаете достойным звания «Народный», можно написать и на обычном листке бумаги в произвольной форме, указав свои контактные данные (имя, телефон), сведения о враче – его фамилию, имя, отчество, должность и лечебное учреждение, в котором он работает. Единственное условие - каждый отзыв должен быть в адрес одного врача и подписан одним человеком (или членами одной семьи). Если вы считаете, что «Народным врачом» достойны называться два или три человека, отдельно пишите отзывы на каждого из них.

Отзывы принимаются до 9 июня. Итоги подведут накануне Дня медицинского работника.

Почетное звание «Народный врач», специальный значок и табличка на двери кабинета не дают медикам никаких льгот. Только уважение пациентов.

После победы

Анатолий ЛЫМИЧ -
«Народный врач-2014», 72 года, терапевт поликлиники № 1, работает 3 часа в день:

Благодарите доктора!
- Мне приятно, что пациенты назвали меня лучшим. Однако звание накладывает дополнительную ответственность. Ко мне на прием стали записываться пациенты с других участков. В кабинет заходили со словами: «Я к вам, потому что вы лучший». Некоторые говорили, что я получил машину, поэтому должен отрабатывать. На самом деле мне подарили фотоаппарат, который я передал больнице. Целый год после победы жил беспокойно. По моей просьбе табличку с двери сняли.

История болезни
Диагноз вслепую

Моя мама мучилась от сильных болей в животе. За пару месяцев похудела на 9 килограммов. В Усолье, где она живет, неоднократно вызывали на дом «скорую помощь». Бригада ставила обезболивающий укол и уезжала. Мама сделала УЗИ, сдала кучу анализов. Ей поставили диагноз панкреатит и прописали диету. Хирург в карточке написала, что патологии не выявлено. Все эти симптомы я назвала врачу-гастроэнтерологу, заместителю главного врача городской больницы № 1 Евгению РЯЗАНЦЕВУ и показала результат УЗИ. Он, не видя пациентки, предположил, что это камень в желчном протоке. Сейчас у нас все хорошо.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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