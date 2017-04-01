Благодарите доктора!

После победы

Анатолий ЛЫМИЧ -

«Народный врач-2014», 72 года, терапевт поликлиники № 1, работает 3 часа в день:

Диагноз вслепую

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Нашей газете рассказала начальник Ангарского отделения Иркутского филиала АО «СК «СОГАЗ-Мед» Анастасия ГОРДИНА рассказала нашей газете:Отзывы принимаются до 9 июня. Итоги подведут накануне Дня медицинского работника.Почетное звание «Народный врач», специальный значок и табличка на двери кабинета не дают медикам никаких льгот. Только уважение пациентов.Моя мама мучилась от сильных болей в животе. За пару месяцев похудела на 9 килограммов. В Усолье, где она живет, неоднократно вызывали на дом «скорую помощь». Бригада ставила обезболивающий укол и уезжала. Мама сделала УЗИ, сдала кучу анализов. Ей поставили диагноз панкреатит и прописали диету. Хирург в карточке написала, что патологии не выявлено. Все эти симптомы я назвала врачу-гастроэнтерологу,. Он, не видя пациентки, предположил, что это камень в желчном протоке. Сейчас у нас все хорошо.