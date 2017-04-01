Помедленнее, я записываю

Администрация посмотрела в глаза многодетным

фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА



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Встречу инициировала мама четверых детей Ирина НЕЧАЕВА. По её словам, это была уже третья попытка многодетных семей обсудить с властью проблему.На встречу, т.е. на свалку, приехали Константин БОНДАРЧУК, председатель КУМИ; Сергей БОРИСКИН, его зам; Александр ТИТОВ, руководитель аппарата администрации АГО; Надежда ЧЕРЕПАНОВА, руководитель центра поддержки общественных инициатив; представители пресс-службы администрации - делегация солидная и 14 из 24 многодетных семей, владельцев этой типа земли.– стоя на фоне необъятных мусорных полей, спросил Константин Бондарчук. Люди сначала вроде как даже растерялись, а потом посыпалось: когда проведут сюда дороги? Свет? Воду? Вывезут мусор? Как нам найти свой участок? Кто нам проведёт межевание?Бондарчук всё старательно записывал в блокнот. А потом сказал:Выделив землю в 2015 году, в апреле 2017 года представители власти еще только записывают вопросы по ней.Зато по отчетам всё красиво: администрацией АГО выделено беспрецедентное количество земельных участков для индивидуального жилого строительства льготным категориям граждан.