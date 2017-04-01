Помедленнее, я записываю

Администрация посмотрела в глаза многодетным11 апреля представители городской администрации встретились с многодетными семьями, получившими земельные участки для строительства жилья в 256 квартале, на свалке, без дорог, межевания, электричества и воды. Земля для строительства не имеет дорог, воды, электричества. Только мусор. Но много.
фото Николая СТЕРНИНА
Встречу инициировала мама четверых детей Ирина НЕЧАЕВА. По её словам, это была уже третья попытка многодетных семей обсудить с властью проблему.
На встречу, т.е. на свалку, приехали Константин БОНДАРЧУК, председатель КУМИ; Сергей БОРИСКИН, его зам; Александр ТИТОВ, руководитель аппарата администрации АГО; Надежда ЧЕРЕПАНОВА, руководитель центра поддержки общественных инициатив; представители пресс-службы администрации - делегация солидная и 14 из 24 многодетных семей, владельцев этой типа земли.- Какие у вас вопросы по 256 кварталу?
– стоя на фоне необъятных мусорных полей, спросил Константин Бондарчук. Люди сначала вроде как даже растерялись, а потом посыпалось: когда проведут сюда дороги? Свет? Воду? Вывезут мусор? Как нам найти свой участок? Кто нам проведёт межевание?
Бондарчук всё старательно записывал в блокнот. А потом сказал:
- Сейчас ничего конкретного мы вам ответить не можем. 27 апреля, в 18.00, приглашаем вас на встречу во Дворец ветеранов «Победа». Там будут мэр, представители КУМИ, и мы ответим на все ваши вопросы.
Выделив землю в 2015 году, в апреле 2017 года представители власти еще только записывают вопросы по ней.
Зато по отчетам всё красиво: администрацией АГО выделено беспрецедентное количество земельных участков для индивидуального жилого строительства льготным категориям граждан.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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