Как карты лягут

Анастасия КУРМАЗОВА

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Интерес людей к этому документу понятен: именно правила землепользования и застройки определяют, что и где можно строить. Во время принятия таких решений в парке может появиться зона малоэтажной застройки, а в сквере – общественно-деловая. Отследить такие изменения практически нереально, потому что прочитать карту может только тот, кто её создавал. И его коллеги. Об этом, кстати, тоже говорили выступающие. Ведь 21 век на дворе, неужели нельзя сделать карту, размещённую на сайте администрации АГО, интерактивной? Или хотя бы подписать названия микрорайонов и улиц, чтобы можно было разобраться, где кончается одна зона и начинается другая в реальности. Или это специально так сделано, чтобы запутать чужих шпионов и наших граждан?Доклад начальника управления архитектуры и градостроительства Елены КУЛЬТИКОВОЙ тоже был без подробностей. Она рассказала присутствующим, какие есть зоны на карте Ангарска и что в них теоретически можно построить. Например, Ж1 – индивидуальные жилые дома, а Ж4 – многоэтажные. Без комментариев, где какие зоны меняются. Однако, несмотря на все усилия, некоторые граждане разобрались что к чему и пришли на слушания с конкретными предложениями.Особую активность проявили жители частного сектора. Микрорайон Строитель прислал целую делегацию и внёс ряд предложений.- говорила Анна ОРЛОВА, представитель Строителя. -Жителей частного сектора волнует многое. Почему в зону индивидуального жилого строительства внесены дома до 4 этажей? Почему процент застройки индивидуального земельного участка не может превышать 20%? Почему максимальный размер участка указан в 25 соток, а на деле приватизировать такой кусок земли нереально, его предлагают разбить на несколько и оформлять отдельно? Почему запрещено разведение в этой зоне крупного рогатого скота, если некоторые в частном секторе живут своим хозяйством?