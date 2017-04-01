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Как позвонить в соцзащиту?


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Сегодня, 18:42
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В редакцию звонят ангарчане, возмущенные тем, что не могут дозвониться до социальной защиты населения.

Люди жалуются: раньше, когда это учреждение находилось в 89 квартале, там было достаточное количество телефонных номеров, а после переезда по новому адресу: улица Коминтерна, 41, остался только один - 52-38-61, по которому не дозвониться. Мало того попасть в соцзащиту, доехав до остановки «Стальконструкция», тяжело, потому что туда ходят только трамваи № 3 и 6, автобус № 27.

Доехать до здания соцзащиты действительно непросто - трамваи у нас ходят редко, автобус № 27 всех желающих довести не сможет. Это на заметку нашей администрации. А номеров телефонов в соцзащите по-прежнему несколько.

Ольга КРАСНОВА


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- телефон приемной - 52-38-61,
- отдел приема (обращаться по всем вопросам) - 52 -37-71,
- отдел выплат - 51-20-69,
- отдел назначения мер социальной поддержки - 52-34-51,
- отдел организационной работы -52-28-94,
- телефон «горячей линии» - 53-89-66.

Обращаться можно с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00
до 14.00), в пятницу, с 9.00 до 13.00.
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