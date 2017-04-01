Как позвонить в соцзащиту?

Ольга КРАСНОВА

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Люди жалуются: раньше, когда это учреждение находилось в 89 квартале, там было достаточное количество телефонных номеров, а после переезда по новому адресу: улица Коминтерна, 41, остался только один - 52-38-61, по которому не дозвониться. Мало того попасть в соцзащиту, доехав до остановки «Стальконструкция», тяжело, потому что туда ходят только трамваи № 3 и 6, автобус № 27.Доехать до здания соцзащиты действительно непросто - трамваи у нас ходят редко, автобус № 27 всех желающих довести не сможет. Это на заметку нашей администрации. А номеров телефонов в соцзащите по-прежнему несколько.Обращаться можно с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00до 14.00), в пятницу, с 9.00 до 13.00.