Как позвонить в соцзащиту?

В редакцию звонят ангарчане, возмущенные тем, что не могут дозвониться до социальной защиты населения.
Люди жалуются: раньше, когда это учреждение находилось в 89 квартале, там было достаточное количество телефонных номеров, а после переезда по новому адресу: улица Коминтерна, 41, остался только один - 52-38-61, по которому не дозвониться. Мало того попасть в соцзащиту, доехав до остановки «Стальконструкция», тяжело, потому что туда ходят только трамваи № 3 и 6, автобус № 27.
Доехать до здания соцзащиты действительно непросто - трамваи у нас ходят редко, автобус № 27 всех желающих довести не сможет. Это на заметку нашей администрации. А номеров телефонов в соцзащите по-прежнему несколько.
Ольга КРАСНОВА
Запишите!- телефон приемной - 52-38-61,
- отдел приема (обращаться по всем вопросам) - 52 -37-71,
- отдел выплат - 51-20-69,
- отдел назначения мер социальной поддержки - 52-34-51,
- отдел организационной работы -52-28-94,
- телефон «горячей линии» - 53-89-66.
Обращаться можно с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00
до 14.00), в пятницу, с 9.00 до 13.00.