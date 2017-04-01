Минус три тысячи

Малый и средний бизнес вымирают



Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КРАСНОВА

Согласно данным Росстата, в 2015 году в нашем регионе работало 90,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.В 2016 году их осталось 87,3 тысячи. Прекратили свою деятельность 8,3 тысячи юридических лиц, были открыты только 4,6 тысячи. Такого не было с 2013 года: до прошлого года число юридических лиц, работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, росло.Аналогичная ситуация и среди индивидуальных предпринимателей: в 2016 году создано 10,5 тысячи ИП, прекратили свою деятельность 10,8 тысячи предприятий малого бизнеса.Алексей Москаленко считает, что такое положение дел в малом и среднем бизнесе может привести к росту безработицы.