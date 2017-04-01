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Минус три тысячи


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Сегодня, 18:53
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Малый и средний бизнес вымирают

В Иркутской области резко падает количество предприятий малого и среднего бизнеса: в 2016 году по сравнению с 2015 годом их стало на 3 тысячи меньше. Об этом сообщает пресс-служба Алексея МОСКАЛЕНКО, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Минус три тысячи
Чтобы уйти на вольные хлеба, надо уметь пахать.
Фото Николая СТЕРНИНА


Согласно данным Росстата, в 2015 году в нашем регионе работало 90,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.

В 2016 году их осталось 87,3 тысячи. Прекратили свою деятельность 8,3 тысячи юридических лиц, были открыты только 4,6 тысячи. Такого не было с 2013 года: до прошлого года число юридических лиц, работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, росло.

Аналогичная ситуация и среди индивидуальных предпринимателей: в 2016 году создано 10,5 тысячи ИП, прекратили свою деятельность 10,8 тысячи предприятий малого бизнеса.

Алексей Москаленко считает, что такое положение дел в малом и среднем бизнесе может привести к росту безработицы.

Ольга КРАСНОВА
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