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Бесплатно и безлимитно


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Вчера, 22:33
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Бесплатно и безлимитно
По информации пресс-службы губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области, Сергей ЛЕВЧЕНКО принял решение о предоставлении отдельным категориям граждан бесплатного проезда по сезонным (садоводческим) маршрутам до 2019 года. На реализацию социальной поддержки в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 95,7 млн. рублей.
Фото Николая СТЕРНИНА


С 1 мая открываются садоводческие маршруты. О том, кто и на каких условиях может ездить до дач бесплатно, 14 апреля журналистам рассказала Василина ШУНОВА, начальник управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа.

По словам Василины Витальевны, администрация предприняла все меры для более удобной организации маршрутов до СНТ. Перевозки будут оплачены из двух бюджетов: Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области и АГО.

Право получить проездной билет на бесплатный проезд до СНТ имеют федеральные и областные льготники, а также пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющие федеральных и региональных льгот (бесплатный проезд до СНТ пенсионерам предоставляет муниципалитет).

С 17 апреля в городе заработают пять пунктов выдачи проездных билетов (список смотрите ниже). Расписание маршрутов сейчас дорабатывается и будет опубликовано на следующей неделе.

Льготники получают проездной билет бесплатно, пенсионеры платят за один месяц 30 рублей. Поездки до СНТ будут безлимитными, то есть каждый садовод-льготник, а также пенсионер, не имеющий льгот, может ездить до садоводства и обратно неограниченное количество раз.

Новшество этого года: по договоренности с Министерством социальной защиты, опеки и попечительства по желанию садовода проездные билеты будут выдаваться сразу на 5 месяцев! Наконец-то!

Человек, один раз придя в пункт выдачи, может получить пять месячных проездных на весь дачный сезон – с 1 мая по 30 сентября.

Ольга КРАСНОВА


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