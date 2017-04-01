Бесплатно и безлимитно

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

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По словам Василины Витальевны, администрация предприняла все меры для более удобной организации маршрутов до СНТ. Перевозки будут оплачены из двух бюджетов: Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области и АГО.Право получить проездной билет на бесплатный проезд до СНТ имеют федеральные и областные льготники, а также пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющие федеральных и региональных льгот (бесплатный проезд до СНТ пенсионерам предоставляет муниципалитет).С 17 апреля в городе заработают пять пунктов выдачи проездных билетов (список смотрите ниже). Расписание маршрутов сейчас дорабатывается и будет опубликовано на следующей неделе.Льготники получают проездной билет бесплатно, пенсионеры платят за один месяц 30 рублей. Поездки до СНТ будут безлимитными, то есть каждый садовод-льготник, а также пенсионер, не имеющий льгот, может ездить до садоводства и обратно неограниченное количество раз.Новшество этого года: по договоренности с Министерством социальной защиты, опеки и попечительства по желанию садовода проездные билеты будут выдаваться сразу на 5 месяцев! Наконец-то!Человек, один раз придя в пункт выдачи, может получить пять месячных проездных на весь дачный сезон – с 1 мая по 30 сентября.