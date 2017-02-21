Подснежники

«Что нас ждёт впереди,

поведай нам, Господь.

Но хоть смейся,

хоть плачь,

Этот город,

рождённый Победой,

Превратился сегодня

в срач».

Забор коррекционной школы № 2



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА