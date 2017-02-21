Подснежники

Понятно, весной всегда грязно. Спасибо ещё погоде, высушила всё в марте, припекла почти по-летнему, слякоть быстро ушла. А вот скопившийся за зиму мусор солнцем не растопишь, его убирать надо.91 квартал. Этой куче люди даже стихи посвящают!
91 квартал, забор
детского учреждения
Один известный иркутянин недавно побывал в Ангарске, навещал родителей. И под впечатлением написал такие строки:
«Что нас ждёт впереди,
поведай нам, Господь.
Но хоть смейся,
хоть плачь,
Этот город,
рождённый Победой,
Превратился сегодня
в срач».
Впечатлила гостя куча мусора, которая уже давненько обосновалась у забора детского учреждения № 62, о которой наша газета уже неоднократно писала («А горы всё круче» - «В» от 21.02.17 г.).
Нельзя сказать, чтобы здесь совсем ничего не изменилось за это время. Очевидно, что иногда мусор вывозят, но он всё ещё там. У забора коррекционной школы. Пакеты с мусором приносят сюда не дети и даже не американцы.
Забор коррекционной школы № 2
Это место тоже знаменитое. Особенно участок через дорогу - гаражный кооператив в 14 микрорайоне, около здания «Водоканала». Здесь пейзаж напоминает заброшенную городскую окраину, а вовсе не одну из центральных улиц. И тоже ничегошеньки невозможно с этим сделать, несмотря даже на то, что у земли и гаражей явно есть хозяева. Забору коррекционной школы просто, очевидно, не повезло: что-то ветер нанёс через дорогу, а что-то и местные жители, которым лень идти до мусорки. Дворники уже начали уборку. Жаль, что не все и не везде.
12 микрорайон,
недалеко от офиса миграционной службы
Видно, что дворники управляющих компаний потихоньку начинают выполнять свою работу. По крайней мере некоторые участки уже убраны и даже очищены от прошлогодней листвы. Наверное, впервые в Ангарске это делается весной, а не осенью. Что такое происходило полгода назад, чем были заняты эти люди? Или их просто стало катастрофически мало на таких-то зарплатах, поэтому и убирать успевают не больше одного раза в год? Налогов платим всё больше, квартплата тоже не снижается, а чище не становится ни во дворах, ни на улицах.Роща в 9 микрорайоне захламлена местными жителями. А начнут рубить и строить - они же поднимут крик. Сейчас поднимайтесь! На уборку!
9 микрорайон,
спасённая роща
Вот уж за какое место действительно обидно, так это за этот лесок. Какого, спрашивается, рожна местные жители были готовы под бульдозеры ложиться, лишь бы не допустить здесь стройки очередной коробки супермаркета? Всё это сюда явно не чужой дядя принёс и бросил. Сами ведь, сами! Зелёные участки в городе мало оставить нетронутыми. За ними ещё и ухаживать надо, иначе толку от них ноль. Придёт через пару лет очередной застройщик и скажет: «А зачем она (роща) вам? Здесь же свалка!» И возразить будет нечего.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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