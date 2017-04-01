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Концерт и пост


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Вчера, 13:44
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На днях в музее часов прошел концерт авторских духовных песнопений ангарчанина Сергея БАЛАХНИНА. Сергей - человек верующий, сейчас он заканчивает Иркутский госуниверситет, учится на кафедре религиоведения и этиологии.

Концерт и пост
Заключительный аккорд: Сергей БАЛАХНИН (в центре), дочери Валя и Ульяна (справа) и хор «Покровский.
Фото Николая СТЕРНИНА


Зал музея был полон, прозвучало около двадцати не только духовных произведений, но и светских. Выступление было семейным - Валентина, старшая дочь Сергея Балахнина, читала стихи, младшая, Ульяна, у которой голос редкой красоты и силы, исполняла песни отца. В концерте принимал участие хор «Покровский» иркутского храма великомученика и целителя Пантелеимона.

Как рассказал Сергей Николаевич нашей газете, стихи и музыку песен он пишет давно, у него уже большой репертуар, в том числе прозвучавшие на концерте песни «Иркутский вальс» (посвящена областному центру) и «Изумрудный город», посвященная Ангарску.

Ольга КРАСНОВА

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Вчера, 21:08 - Edwinnox написал(а):
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