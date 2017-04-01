Концерт и пост

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

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Зал музея был полон, прозвучало около двадцати не только духовных произведений, но и светских. Выступление было семейным - Валентина, старшая дочь Сергея Балахнина, читала стихи, младшая, Ульяна, у которой голос редкой красоты и силы, исполняла песни отца. В концерте принимал участие хор «Покровский» иркутского храма великомученика и целителя Пантелеимона.Как рассказал Сергей Николаевич нашей газете, стихи и музыку песен он пишет давно, у него уже большой репертуар, в том числе прозвучавшие на концерте песни «Иркутский вальс» (посвящена областному центру) и «Изумрудный город», посвященная Ангарску.