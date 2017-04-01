Без паники!

В редакцию начали поступать звонки от взволнованных читателей – в социальных сетях распространена видеозапись, что во всех городах страны готовятся террористические акты. Наши корреспонденты проверили этот слух.
Сообщения с паническими призывами завешать окна, надеть каску и залезть под кровать пришли и на телефоны наших журналистов. Неизвестный отправитель, ссылаясь на некий источник в правоохранительных органах, утверждает, что по всей стране, в нашей области в том числе, террористы готовят акции – будут разбрасывать по улицам разные привлекательные предметы, стоит только поднять которые, и будет взрыв. Вроде как ЧП в Ростове-на-Дону -это только начало. Напомним, что там школьный охранник получил серьезные травмы, подняв с земли самодельную бомбу, замаскированную под обычный фонарик.
Примерно такие же массовые рассылки случились полгода назад, когда родителей предупреждали, что возле школ будут раздавать жвачку с наркотиком. А пару месяцев назад все разом получили сообщения, что организаторы подростковых запрещённых групп смерти готовят акцию с массовым самоубийством школьников. Конечно, такие тренировки не помешают – бдительность в наше время терять не стоит. Но и поддаваться панике тоже. Именно этого отправители и добиваются.
Ольга КНЯЗЕВА
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