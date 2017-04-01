Без паники!



Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Сообщения с паническими призывами завешать окна, надеть каску и залезть под кровать пришли и на телефоны наших журналистов. Неизвестный отправитель, ссылаясь на некий источник в правоохранительных органах, утверждает, что по всей стране, в нашей области в том числе, террористы готовят акции – будут разбрасывать по улицам разные привлекательные предметы, стоит только поднять которые, и будет взрыв. Вроде как ЧП в Ростове-на-Дону -это только начало. Напомним, что там школьный охранник получил серьезные травмы, подняв с земли самодельную бомбу, замаскированную под обычный фонарик.Примерно такие же массовые рассылки случились полгода назад, когда родителей предупреждали, что возле школ будут раздавать жвачку с наркотиком. А пару месяцев назад все разом получили сообщения, что организаторы подростковых запрещённых групп смерти готовят акцию с массовым самоубийством школьников. Конечно, такие тренировки не помешают – бдительность в наше время терять не стоит. Но и поддаваться панике тоже. Именно этого отправители и добиваются.