Несмотря на возраст и плохое зрение, от любимой газеты наша 500-я подписчица Октябрина ВОРОБЬЁВА отказаться не может. Читает нас с лупой! Потому что интересно! Потому что Ангарск для неё неразрывно связан со «Знамёнкой», а теперь уже с «Времянкой».
Октябрина Семёновна приехала в Ангарск из Жигаловского района 60 лет назад. Тогда ей было 19. Приехала вместе с родителями, поступила в техникум. Пока училась, работала в столовой, где и познакомилась со своим будущим мужем. Он работал автослесарем на АЭХК. Помог жене устроиться на завод, в лабораторию, где она проработает следующие 28 лет. Родили двоих детей. Это сейчас все жалуются, что времени не хватает, – тяжело работать и детей воспитывать. А ведь раньше не было ни нянек, ни стиральных машин-автоматов. И ничего, всё успевали.
- Я готовила реактивы для атомного производства. Тогда работали много, поэтому реактивы быстро расходились. Готовила большими бутылями по 20 литров. В день получалось по три-четыре бутыли. Всю жизнь их протаскала на себе. Нужно было ведь не только приготовить, но и на верхние полки затащить. Поэтому у всех девочек в лаборатории были большие бицепсы. Мужики смеялись, что к нам лучше не подходить и, тем более, не обижать!
- вспоминает наша читательница. - А какой проблемой было купить подходящую блузочку для таких рук!..
Внук Иван, он пришёл к нам в редакцию вместе с бабушкой, хвастается, что у его бабули и сейчас руки такие, что спортсмен позавидует.
Там же, на производстве, Октябрина Семёновна встретила и второго мужа, шофёра. С ним она проживёт следующие 37 лет. На заводе Октябрина Семёновна проработала до самой пенсии. Несколько раз её фото висело на Почётной доске предприятия, а сколько за это время дали грамот и благодарностей – уже и не сосчитать.
На пенсии Октябрине Семёновне отдыхать не приходится – дача, огород, двое внуков и двое правнуков. Сейчас уже, конечно, посадками занимаются больше дети, на пенсионерке только цветы. Но главное, от чего она не может отказаться, – это чтение любимой газеты: - Я всю жизнь на атомном производстве, здоровье не очень, а зрение и того хуже. Но это ведь не повод отказываться от того, что любишь и кому доверяешь!..
Ольга КНЯЗЕВА,
фото из архива Октябрины ВОРОБЬЁВОЙ