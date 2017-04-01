

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из архива Октябрины ВОРОБЬЁВОЙ

Октябрина Семёновна приехала в Ангарск из Жигаловского района 60 лет назад. Тогда ей было 19. Приехала вместе с родителями, поступила в техникум. Пока училась, работала в столовой, где и познакомилась со своим будущим мужем. Он работал автослесарем на АЭХК. Помог жене устроиться на завод, в лабораторию, где она проработает следующие 28 лет. Родили двоих детей. Это сейчас все жалуются, что времени не хватает, – тяжело работать и детей воспитывать. А ведь раньше не было ни нянек, ни стиральных машин-автоматов. И ничего, всё успевали.- вспоминает наша читательница. -Внук Иван, он пришёл к нам в редакцию вместе с бабушкой, хвастается, что у его бабули и сейчас руки такие, что спортсмен позавидует.Там же, на производстве, Октябрина Семёновна встретила и второго мужа, шофёра. С ним она проживёт следующие 37 лет. На заводе Октябрина Семёновна проработала до самой пенсии. Несколько раз её фото висело на Почётной доске предприятия, а сколько за это время дали грамот и благодарностей – уже и не сосчитать.На пенсии Октябрине Семёновне отдыхать не приходится – дача, огород, двое внуков и двое правнуков. Сейчас уже, конечно, посадками занимаются больше дети, на пенсионерке только цветы. Но главное, от чего она не может отказаться, – это чтение любимой газеты: