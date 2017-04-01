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С лупой


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Вчера, 15:26
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С лупой
Несмотря на возраст и плохое зрение, от любимой газеты наша 500-я подписчица Октябрина ВОРОБЬЁВА отказаться не может. Читает нас с лупой! Потому что интересно! Потому что Ангарск для неё неразрывно связан со «Знамёнкой», а теперь уже с «Времянкой».

Октябрина Семёновна приехала в Ангарск из Жигаловского района 60 лет назад. Тогда ей было 19. Приехала вместе с родителями, поступила в техникум. Пока училась, работала в столовой, где и познакомилась со своим будущим мужем. Он работал автослесарем на АЭХК. Помог жене устроиться на завод, в лабораторию, где она проработает следующие 28 лет. Родили двоих детей. Это сейчас все жалуются, что времени не хватает, – тяжело работать и детей воспитывать. А ведь раньше не было ни нянек, ни стиральных машин-автоматов. И ничего, всё успевали.

- Я готовила реактивы для атомного производства. Тогда работали много, поэтому реактивы быстро расходились. Готовила большими бутылями по 20 литров. В день получалось по три-четыре бутыли. Всю жизнь их протаскала на себе. Нужно было ведь не только приготовить, но и на верхние полки затащить. Поэтому у всех девочек в лаборатории были большие бицепсы. Мужики смеялись, что к нам лучше не подходить и, тем более, не обижать! - вспоминает наша читательница. - А какой проблемой было купить подходящую блузочку для таких рук!..

Внук Иван, он пришёл к нам в редакцию вместе с бабушкой, хвастается, что у его бабули и сейчас руки такие, что спортсмен позавидует.

Там же, на производстве, Октябрина Семёновна встретила и второго мужа, шофёра. С ним она проживёт следующие 37 лет. На заводе Октябрина Семёновна проработала до самой пенсии. Несколько раз её фото висело на Почётной доске предприятия, а сколько за это время дали грамот и благодарностей – уже и не сосчитать.

На пенсии Октябрине Семёновне отдыхать не приходится – дача, огород, двое внуков и двое правнуков. Сейчас уже, конечно, посадками занимаются больше дети, на пенсионерке только цветы. Но главное, от чего она не может отказаться, – это чтение любимой газеты:

- Я всю жизнь на атомном производстве, здоровье не очень, а зрение и того хуже. Но это ведь не повод отказываться от того, что любишь и кому доверяешь!..

Ольга КНЯЗЕВА,
фото из архива Октябрины ВОРОБЬЁВОЙ
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