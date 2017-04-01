Лёд взорвут

Игорь КАРИН

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Толщина льда этой весной на 20-25 сантиметров меньше, а это означает, что массивность заторов и нагрузка на мостовые опоры снижена. Однако вне зависимости от толщины льда внимание спасателей приковывает Тайшет.– рассказывает нашей газете начальник Юго-Западного спасотряда Владимир МАХЛАЙ. –В обычное время Тайшетка, правый приток Бирюсы, спокойная речушка. Но во время паводков не раз грозила перекрыть сообщение запада с востоком.От нашего отряда поедет спасатель первого класса, опытнейший взрывник Роман САЛАХОВ. Дело для него привычное. Группа будет находиться на месте до тех пор, пока весь лед не унесет вниз по течению.