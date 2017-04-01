Лёд взорвут

В Прибайкалье спасатели готовятся к весеннему вскрыванию ото льда рек. Нынче это произойдет на неделю раньше обычного.
Толщина льда этой весной на 20-25 сантиметров меньше, а это означает, что массивность заторов и нагрузка на мостовые опоры снижена. Однако вне зависимости от толщины льда внимание спасателей приковывает Тайшет.- Этот город стратегически важен,
– рассказывает нашей газете начальник Юго-Западного спасотряда Владимир МАХЛАЙ. – Через него проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автотрасса Р-255. И обе эти артерии пересекают речку Тайшетку.
В обычное время Тайшетка, правый приток Бирюсы, спокойная речушка. Но во время паводков не раз грозила перекрыть сообщение запада с востоком.
От нашего отряда поедет спасатель первого класса, опытнейший взрывник Роман САЛАХОВ. Дело для него привычное. Группа будет находиться на месте до тех пор, пока весь лед не унесет вниз по течению.
Игорь КАРИН
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