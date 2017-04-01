.
,

Лёд взорвут


0

Вчера, 15:30
 Количество просмотров: 36
    

В Прибайкалье спасатели готовятся к весеннему вскрыванию ото льда рек. Нынче это произойдет на неделю раньше обычного.

Толщина льда этой весной на 20-25 сантиметров меньше, а это означает, что массивность заторов и нагрузка на мостовые опоры снижена. Однако вне зависимости от толщины льда внимание спасателей приковывает Тайшет.

- Этот город стратегически важен, – рассказывает нашей газете начальник Юго-Западного спасотряда Владимир МАХЛАЙ. – Через него проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автотрасса Р-255. И обе эти артерии пересекают речку Тайшетку.

В обычное время Тайшетка, правый приток Бирюсы, спокойная речушка. Но во время паводков не раз грозила перекрыть сообщение запада с востоком.
От нашего отряда поедет спасатель первого класса, опытнейший взрывник Роман САЛАХОВ. Дело для него привычное. Группа будет находиться на месте до тех пор, пока весь лед не унесет вниз по течению.

Игорь КАРИН


... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Когда всё ясно
«Ермак» собирает трофеи
Вторые по стране
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Трамвай дымится
Троих за одну ночь
«Зебра» не спасает
Все новости категории

Общество
«ПушкинЪ» и печать
Держите соломинку!
Не сглазить
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (190)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru