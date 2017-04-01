Не сглазить

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Полина Графова

Кроме нашего, под особым контролем находятся лесничества Аларского, Балаганского, Качугского, Куйтунского районов. После схода снежного покрова там установилась тёплая сухая погода. Поэтому все пожарные службы приведены в полную боевую готовность.- Мы готовы к любой ситуации, но, к счастью, у нас всё спокойно. Ждём в ближайшие дни дождь, чтобы снизить вероятность возгорания в наших лесничествах до минимума, - пояснил нашей газете Алексей Филатов.Сухая ветреная погода – лишь один из факторов возникновения лесных пожаров. Человек и его беспечность – вторая. Чтобы избежать её, в период действия особого противопожарного режима (он был введён в области с 15 марта) категорически запрещено использовать открытый огонь, устраивать пал травы и сжигать мусор. А при наступлении III класса пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов.За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы. С 15 марта их уже успели выписать более чем 40 нарушителям.