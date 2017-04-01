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Не сглазить


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Вчера, 15:35
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На территории Ангарского лесного фонда с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон. Ангарск попал в число 20 лесничеств Иркутской области, где высока вероятность возгорания. К счастью, пока всё спокойно. Как отметил директор службы ГО и ЧС Алексей ФИЛАТОВ, главное сейчас - не сглазить.

Не сглазить
Главный виновник лесных пожаров – человек. Ему же приходится с ними бороться.
Фото из архива редакции


Кроме нашего, под особым контролем находятся лесничества Аларского, Балаганского, Качугского, Куйтунского районов. После схода снежного покрова там установилась тёплая сухая погода. Поэтому все пожарные службы приведены в полную боевую готовность.

- Мы готовы к любой ситуации, но, к счастью, у нас всё спокойно. Ждём в ближайшие дни дождь, чтобы снизить вероятность возгорания в наших лесничествах до минимума, - пояснил нашей газете Алексей Филатов.

Сухая ветреная погода – лишь один из факторов возникновения лесных пожаров. Человек и его беспечность – вторая. Чтобы избежать её, в период действия особого противопожарного режима (он был введён в области с 15 марта) категорически запрещено использовать открытый огонь, устраивать пал травы и сжигать мусор. А при наступлении III класса пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов.

За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы. С 15 марта их уже успели выписать более чем 40 нарушителям.

Полина Графова
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