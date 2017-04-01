Держите соломинку!

«У вас будет ребенок!» - эти слова мечтает услышать каждая женщина. Однако для того, чтобы стать мамой, некоторым приходится пройти немало испытаний, оставив в частных медицинских центрах целое состояние. Репродуктолога - врача, лечащего бесплодие и принимающего по полисам ОМС (т.е. бесплатно), -
в Ангарске раньше не было. Теперь есть!
Специалист, так необходимый женщинам, в Ангарском перинатальном центре ведет прием с 11 апреля. - Если супружеская пара в течение 1 года не использует контрацептивы, а беременность не наступает, то брак считается бесплодным, -
пояснила нашей газете главный врач АПЦ Наталья БРЕУС. - Надо обследоваться! Существует стандарт обследования, 75 процентов которого можно пройти в АПЦ по полису ОМС. Остальное – специфический анализ на некоторые гормоны, спермограмму, консультацию у андролога – в Иркутске, в Центре репродуктивных технологий, на базе областной больницы, или в центре «Мать и дитя», которые работают в том числе и по квотам.
Мы ожидаем пополнение молодыми врачебными кадрами только в сентябре, да и подготовка врача, занимающегося проблемам бесплодия, требует времени. Именно поэтому я пригласила «готового» специалиста из Иркутска, из Центра репродуктивных технологий. Анна Владимировна ДЕШЕВАЯ обучение и стажировку проходила в Москве, у профессора Марка КУРЦЕРА.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая Стернина
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