Держите соломинку!

в Ангарске раньше не было. Теперь есть!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая Стернина

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Специалист, так необходимый женщинам, в Ангарском перинатальном центре ведет прием с 11 апреля.пояснила нашей газете главный врач АПЦ Наталья БРЕУС. -Мы ожидаем пополнение молодыми врачебными кадрами только в сентябре, да и подготовка врача, занимающегося проблемам бесплодия, требует времени. Именно поэтому я пригласила «готового» специалиста из Иркутска, из Центра репродуктивных технологий. Анна Владимировна ДЕШЕВАЯ обучение и стажировку проходила в Москве, у профессора Марка КУРЦЕРА.