«ПушкинЪ» и печать

Как отель типографию переселилИз окон нашей редакции, выходящей во двор, хорошо видно, как в двухэтажном здании типографии напротив кипят строительные работы: большой кран уже снял кровлю, бригада рабочих разбирает балки перекрытий… Типография переезжает, 65 лет проработав в специальном здании, к черту на кулички.Проблемы, где остановиться гостям города, в городе нет. Есть проблема, чем занять жителей города.- Вовсе не на кулички,
- обиделись работники типографии, которые, несмотря на глобальную перестройку, работают и принимают заказы на первом этаже здания. - С 10 июня мы продолжим работу в 84-м квартале, на территории бывшего СМУ-14. Даже номера наших телефонов останутся прежними.
Ангарская городская типография считалась одной из лучших в области, передовиком, работающим с применением технологии офсетной и цифровой печати. В Ангарск возили печатать газеты из Усолья, Черемхова и других городов. Полноцветная офсетная печать А2, А3, А4 позволяла выпускать продукцию отменного качества. Тут был замечательный переплётный цех. Сейчас надо очень сильно постараться, чтобы найти в городе толкового мастера на такую работу.
В начале 2000-х на стену проходной повесили мраморную доску со словами «Здесь работали, работают и будут работать замечательные люди». И вот предприятие покидает насиженное место.Вероятно, самая необычная мемориальная доска в городе висела на здании типографии.- Ни о каком закрытии типографии речь не идет. Наоборот, мы будем развиваться, и в будущем планируем выкупить помещение, в которое заезжаем. В мае туда переедут станки из цеха, в начале июня – офис,
- успокоила нас директор и собственник бизнеса ООО «ПО «Ангарская городская типография» Татьяна ЕСИНА.Подчеркнем: именно бизнеса.
Собственником здания последние 2,5 года является Татьяна ФАБРИЧНАЯ, которой принадлежит ТЦ «Вечерний» в районе круглого рынка и отель «ПушкинЪ» по ул. Мира, переделанный из одного из зданий типографии. По договоренности сторон типография находилась в помещении на правах аренды, срок которой подошел к концу.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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