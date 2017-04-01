«ПушкинЪ» и печать

Как отель типографию переселил

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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- обиделись работники типографии, которые, несмотря на глобальную перестройку, работают и принимают заказы на первом этаже здания. - С 10 июня мы продолжим работу в 84-м квартале, на территории бывшего СМУ-14. Даже номера наших телефонов останутся прежними.Ангарская городская типография считалась одной из лучших в области, передовиком, работающим с применением технологии офсетной и цифровой печати. В Ангарск возили печатать газеты из Усолья, Черемхова и других городов. Полноцветная офсетная печать А2, А3, А4 позволяла выпускать продукцию отменного качества. Тут был замечательный переплётный цех. Сейчас надо очень сильно постараться, чтобы найти в городе толкового мастера на такую работу.В начале 2000-х на стену проходной повесили мраморную доску со словами «Здесь работали, работают и будут работать замечательные люди». И вот предприятие покидает насиженное место.- успокоила нас директор и собственник бизнеса ООО «ПО «Ангарская городская типография» Татьяна ЕСИНА.Собственником здания последние 2,5 года является Татьяна ФАБРИЧНАЯ, которой принадлежит ТЦ «Вечерний» в районе круглого рынка и отель «ПушкинЪ» по ул. Мира, переделанный из одного из зданий типографии. По договоренности сторон типография находилась в помещении на правах аренды, срок которой подошел к концу.